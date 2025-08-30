Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Musiker und Liedermacher Konstantin Wecker
© APA/GEORG HOCHMUTH

Nervenschädigung

Drama um Konstantin Wecker: Er kann nie wieder Klavierspielen

30.08.25, 12:33
Teilen

Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker (78) kann aufgrund einer Nervenschädigung in seinen Händen nicht mehr Klavier spielen. Das berichtete er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“

Wecker schildert, dass vor allem seine linke Hand immer wieder Ausfälle gehabt habe. „Ich nahm es anfangs nicht ernst, dachte mir, vielleicht hast du einfach einen schlechten Tag, das vergeht schon wieder. Aber es verging nicht“, sagte der Musiker. Es sei ein schleichender Prozess gewesen, bei dem es von Woche zu Woche schlimmer wurde.

Konstantin Wecker bei #voicesforrefugees
Über 100.000 Menschen machen sich auf dem Heldenplatz für Flüchtlinge stark und freuten sich über hochkarätige Auftritte
© Artner

Mittlerweile könne er nur noch „ganz einfache Melodien“ spielen. „Wie ein kleines Kind. Wie ein Anfänger. Mehr ist nicht mehr drin. Und vermutlich wird das auch nicht mehr. Es gibt keine Aussicht auf Heilung“, erklärte er. Besonders schmerzlich sei für Wecker, dass er sein Anti-Nazi-Lied „Willy“ wohl nie wieder auf der Bühne spielen werde. „Da könnte ich niemand sonst ans Klavier lassen. Den muss ich einfach selbst spielen. Aber ich kann es nicht mehr. Der Willy ist nun Geschichte.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden