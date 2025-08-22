Alles zu oe24VIP
Fans stinksauer: Rap-Star Ufo361 sagt Konzert kurz vor Beginn ab
© Getty

Im Stich gelassen

Fans stinksauer: Rap-Star Ufo361 sagt Konzert kurz vor Beginn ab

22.08.25, 17:49
Große Enttäuschung beim Zürich Open Air: Der Auftritt von Rapper Ufo361 musste kurzfristig abgesagt werden. 

Auf den Bildschirmen des Festivals wurde die Absage am Samstagabend eingeblendet – sehr zum Ärger vieler Besucher. Zahlreiche Fans waren eigens wegen des Berliner Künstlers nach Zürich gereist, um ihn live zu sehen.

Offizielle Gründe für den Ausfall wurden bislang nicht bekanntgegeben. Entsprechend groß war der Unmut im Publikum, das sich auf den Auftritt des Rappers gefreut hatte. Auf Social Media machten Besucher ihrem Ärger Luft und teilten Bilder der Anzeige auf den Leinwänden.

Ob und wann Ufo361 seinen Auftritt in der Schweiz nachholen wird, ist derzeit noch offen.

