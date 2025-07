Forestglade feiert sein Mega-Comeback

Die Festivallegende ist zurück! Das Forestglade ist die Mutter aller Festivals wie Nova Rock und Frequency Festival, denn damit hat 1995 alles in Österreich begonnen.

Nach der letzten Ausgabe 2012 kehrt es nun zum 30. Jubiläum zurück – und mit zahlreichen Kult-Acts wie Cypress Hill, The Sisters Of Mercy und Thearpy sind gleich drei ehemalige Forestglade-Headliner mit dabei! Zusätzlich werden am Freitag den 11. Juli auch H-Blockx, K's Choice, Dog Eat Dog und The Godfarthers mit von der Partie sein.

© Getty Images

Der Schlosspark Esterhazy verwandelt sich nach dem Butterfly Dance und dem Lovely Days-Festival einmal mehr in eine Party-Arena, wenn die "Mutter aller Festivals" nach 13 Jahren Pause erneut für Stimmung sorgen wird. Karten für das Forestglade-Comeback gibt es noch an der Abendkasse.