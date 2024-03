Gerüchteküche brodelt: Hat Capital Bra seine Frau betrogen?

In seinem Hit "Es tut mir leid" soll der Rapper sich laut Spekulationen bei seiner Frau entschuldigen. Er rappt in dem Song: "Du hast gedacht, ich bin mit Ollen und ich bums’, aber nein, Baby, nein“.

Capital Bra, bürgerlich Vladislav Balovatsky, meldet sich in seinem neuen Song "Es tut mir leid" mit einer Entschuldigung - doch für wen ist diese bestimmt? Der Rapper singt in seinem Song über seine Ehefrau... doch wofür entschuldigt er sich bei ihr? Die Fans sind ratlos und spekulieren, was genau hinter diesem neuen Track stehen könnte. Besonders diese Zeil sorgt für viele Fragezeichen: „Ich weiß, du kannst mir nicht verzeih’n, du schläfst allein’ ein“.

Im Interview mit der "BILD"-Zeitung klärt er nun endlich auf: „Ich bin nicht getrennt. Ich bin auch nicht fremdgegangen. Ich wollte mich aber für alles entschuldigen, was in der Vergangenheit passiert ist. Es tut mir leid, dass ich so oft unterwegs bin und nicht bei ihr sein kann. Es tut mir leid für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, dass ich so wenig da bin. Sie hat schon viel ertragen müssen. Ich liebe sie über alles.“

Distanz war in der Beziehung immer ein Thema

In der Beziehung des Rapstars war Distanz immer ein Thema, er sagt im Interview: „Damals ist meine Frau mit den Kindern in die Türkei geflogen, während ich woanders ein Video drehte. Wir hatten Streit wegen der Distanz. Irgendwann bin ich ihr nachgereist, habe eine Suite gemietet und habe sie dann auf dem Balkon gefragt, ob sie meine Frau werden will. Es war sehr emotional. Wir sind ja schon so lange zusammen, haben vier Kinder. Danach sind wir in die Flitterwochen auf die Malediven geflogen".