× Heute: Ticket-Run auf das große oe24-Konzert von The Offspring in Linz

Am Frequency lieferten sie die Hörprobe „Make It All Right“ und die Weltpremiere von „Light It Up“ gleich dazu. „Wir haben die österreichischen Fans als Versuchskaninchen benutzt!“ Jetzt legen die Punk-Legenden von The Offspring mit ihrem großen oe24-Konzert nach. Am 24.Oktober 2025 rockt man mit der Essenz der neuen CD „Supercharged“, Hymnen wie „Self Esteem“ und den Freunden von Simple Plan („Summer Paradise“) im Vorprogramm die TipsArena.

Die Tickets für das coole Rock-Doppelpack gehen bereits heute Freitag um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Ein starker Run ist zu erwarten, denn es gibt ja nur 7.200 Karten und schon 2023 war das oe24-Konzert von The Offspring in Wr. Neustadt in null Komma nix ausverkauft.

„Die Leute können sich mit unserer Musik identifizieren. Das ist ein Teil ihrer Jugend“ erklärt man im oe24-Interview den anhaltenden Erfolg mit über 40 Millionen verkauften CDs, 16 relevanten Awards und ewigen Hymnen wie "Self Esteem", "Why Don't You Get a Job?" und natürlich Pretty Fly (for a White Guy) den man jetzt mit der neuen CD “Supercharged“ und dem oe24-Konzert in Linz prolongiert: „Der Titel „Aufgeladen“ ist für uns Programm. Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!“