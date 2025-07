Iron Maiden bringen das Happel-Stadion zum Beben

Am Donnerstag lassen die Metaller von Iron Maiden mit ihrem bombastischen Jubiläums-Show und einem Hit-Feuerwerk der Extra-Klasse das Wiener Ernst-Happel-Stadion erzittern

„Europa … Seid ihr bereit, um euer verdammtes Leben zu rennen?!“ Die Hardrockgiganten von Iron Maiden zünden pünktlich zum 50. Bandgeburtstag ihre spannendste Tournee. Unter dem Motto „Run For Your Lives“ liefert man am 17. Juli im Ernst Happel Stadion eine „Setlist für die Ewigkeit“, denn bei der Jubiläums-Show konzentriert man sich auf die ersten 9 Alben.

© Facebook

Vom 1980er Debüt „Iron Maiden“ bis zum 1992er Wurf „Fear Of The Dark“. „Wir setzen bei der Tour wirklich alles aufs Spiel. Wir werden Dinge machen, die wir noch nie zuvor gemacht haben“, legte Front-Shouter Bruce Dickinson dafür die Latte hoch. Das bewies die Kult-Band schon beim Tourstart in Budapest Ende Mai.

© Thomas Zeidler-Künz

© Thomas Zeidler-Künz

Bei einem Handy-Verbot light („Wir wollen, dass ihr euch auf das Konzert und nicht auf das Filmen konzentriert“) wollen Maiden am Donnerstag in Wien mit einer brutalen Hardrock-Zeitreise, die selbst die kühnsten Fan-Träume übertrifft, für Stimmung sorgen.

© Facebook

© Thomas Zeidler-Künz

„Murders in the Rue Morgue“, das seit 1999 nicht mehr gespielte „Killers“, „Phantom of the Opera“, „2 Minutes to Midnight“, „Seventh Son of a Seventh Son“, wo das Bühnenszenario in eine Eislandschaft verwandelt wurde, oder das mit Zwangsjacke und in einem Käfig (!) dargebotene „Hallowed Be Thy Name“ wurden vor einem opulenten Videoscreen als eindrucksvolle und brutale Götterdämmerung inszeniert. Ausufernde Soli, diabolische Masken („Powerslave“), cineastisch wertvolle (Horror-)Filme („Rime of the Ancient Mariner“), mehr Kostümwechsel als bei Helene Fischer und unzählige Feuerfontänen inklusive.

© Thomas Zeidler-Künz

© Thomas Zeidler-Künz

© zvg

Als Highlight einer fast zweistündigen Vollgas-Show gibt's natürlich wieder das furchterregende Monster-Maskottchen „Eddie“, das auch mit Hackbeil über die Bühne tobt, die ewigen Hardrock-Hymnen „The Number of the Beast“ und „Run to the Hills“ sowie das Schlussfurioso als Leichengräber mit Totenlicht zu „Fear of The Dark“ und beeindruckender Lasershow zu „Wasted Years“. Ein brutal geniales Höllen-Feuerwerk und die beste Maiden-Show aller Zeiten.