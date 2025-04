Jeanette Biedermann mit neuer Liebe nach der Trennung

Der deutsche Popstar schwebt nicht nur auf dem Tanzparkett hoch in den Wolken.

Jeanette Biedermann tanzt sich in der aktuellen Staffel von "Let’s Dance" in die Herzen der Zuschauer – und auch abseits der Kamera hat die Sängerin ihr neues Glück gefunden. Nach der Trennung von ihrem Ex Jörg Weißelberg, mit dem sie zwölf Jahre lang verheiratet war, soll Jeanette jetzt einen neuen Mann an ihrer Seite haben, wie die Bild-Zeitung erfahren haben will. Die beiden wurden immer häufiger zusammen gesehen, nicht nur bei öffentlichen Auftritten.

Wer ist der neue Mann?

Der Glückliche heißt Sebastian - ein gut aussehender, junger Mann mit langen dunklen Haaren und einem coolen Zopf. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat in Jeanettes Heimatstadt Berlin seinen Bootsführerschein gemacht. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, auch auf dem Wasser, wie die Bild-Zeitung jüngst berichtete. Sebastian begleitet Jeanette sogar zu ihren "Let’s Dance"-Auftritten, wo er sie tatkräftig unterstützt, und wohnt mit ihr im selben Kölner Hotel.

Vergangenheit überwunden

Jeanette scheint die Trennung von Jörg Weißelberg gut verarbeitet zu haben. Die beiden hatten sich bereits vor einiger Zeit getrennt, nachdem ihre Beziehung von Liebe in eine tiefe Freundschaft übergegangen war. Auch Jörg soll inzwischen wieder glücklich vergeben sein.