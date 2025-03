× KISS: Kult-Rocker feiern Comeback ohne Masken

Die Kult-Rocker von KISS kehren für ihren ersten Live-Auftritt seit zwei Jahren auf die Bühne zurück.

Einer E-Mail an die Follower der kürzlich aktualisierten Website KISSOnline.com zufolge wird die Gruppe im Rahmen des dreitägigen Events „KISS Army Storms Vegas“ eine Live-Show ohne Maske geben. Die Veranstaltung findet vom 14. bis 16. November in den Virgin Hotels in Las Vegas statt. In der E-Mail heißt es, dass in Kürze ein vollständiges Programm bekannt gegeben wird. Fans können sich außerdem auf einen besonderen Live-Auftritt des ehemaligen KISS-Mitglieds Bruce Kulick sowie weitere besondere Gäste, Aktivitäten, exklusive Erlebnisse und vieles mehr freuen. Fans können sich jetzt anmelden, um weitere Informationen zu erhalten, sobald diese über KISS.Vibee.com verfügbar sind.

KISS beendeten ihre fast vierjährige Abschiedstournee „End of the Road“ mit einem Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden. Die Bandgründer Gene Simmons und Paul Stanley achteten jedoch stets darauf, die Möglichkeit für zukünftige Sonderkonzerte offen zu halten. Einen Monat vor dem Ende der Tour versprach Simmons dem Rolling Stone, dass ihre MSG-Show „der letzte Auftritt von KISS mit Maske“ sein würde, und ließ damit die Möglichkeit für Auftritte ohne Maske offen. „Alles ist möglich“, fügte Stanley in einem separaten Interview hinzu . „KISS ist noch lange nicht vorbei, aber KISS, wie wir es kennen, ist am Ende.“

Jetzt melden sich ´KISS lautstark zurück!