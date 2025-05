× Konzert-Hit: Heute rockt Jagger Wien!

Die Rolling Stones kommen diesen Sommer leider nicht nach Wien. Ein Jagger spielt jetzt trotzdem bei uns auf. Heute rockt Chris Jagger, der jüngere Bruder von Mick Jagger, die Szene Wien.

Das für Sommer geplante Österreich-Konzert der Rolling Stones musste ja nach langen Verhandlungen gestoppt werden. Die Rock-Dinos haben sämtliche Tourpläne verworfen. Doch jetzt kommt ein Jagger nach Wien. Nicht die Oberlippe Mick Jagger, der wieder mal das Happel Stadion im Visier hatte, sondern sein jüngerer Bruder Chris Jagger. Der spielt heute in der Szene Wien auf. Dort passen gerade mal 460 Besucher rein – es gibt bei oeticket und ticket24.at noch wenige Restkarten.

Am Programm der blueslastigen Rockshow steht die Essenz der letzten CD „Mixing up the Medicine“ und eine Auswahl seiner bislang 120 Kompositionen. Vielleicht ja auch „Anyone Seen My Heart?“. Dafür konnte Chris ja im Jahr 2021 seinen berühmteren Bruder als Duettpartner gewinnen. „Er kann froh sein, einen Bruder wie mich zu haben!“