Konzert-Pleite: Tokio Hotel bricht Gig ab

Der Auftritt von der Band von Tom und Bill Kaulitz wurde zum Desaster.

Es sollte ein großer Abend für die Band Tokio Hotel werden. Vor den Augen von heidi Klum spielten Tom Laulitz und Co. Am Freitagabend beim Musikfestival Deichbrand auf dem Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven. Dann wurde der Gig aber zum Desaster.

Tokio Hotel hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und musste den Auftritt nach etwa der Hälfte abbrechen. „Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für Euch vorbereitet“, sagte der sichtlich enttäuschte Bill Kaulitz. „Wir sind ja noch nichtmal bei der Hälfte. Aber leider müssen wir gleich runter von der Bühne.“ Mit nur einer Gitarre spielte die Band dann noch „Durch den Monsun“, bis endgültig Schluss war. Viele Fans hatten das Konzert zuvor schon verlassen

Heidi Klum war mit der Band die Treppen zur Bühne hinaufgegangen. In ihrer Instagram-Story teilte sie Videos vom Konzert.