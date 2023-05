Melissa Naschenweng rockte in Wien bis zum Umfallen

Unsere Schlagerqueen Melissa Naschenweng ließ am Samstag 3.000 Fans in der Stadthalle ausflippen. Mit cooler Schlager-Pop(o)-Show, kesser Modeschau und Tina Turner Tribute.

11 Jahre nach Andreas Gabalier, den sie ja zuletzt vier mal in Folge beim Amadeus Award besiegte, ist auch Melissa Naschenweng in der Wiener Stadthalle angekommen. Am Samstag zündete unsere Schlager-Queen dort das Finale ihrer großen Bergbauern Tour. Über 3.000 Fans – viele Kinder, wenig Tracht – schunkelten mit. "Das Ziel ist, dass wir heute alle ohne Stimme heimgehen", gab sie dafür backstage im ÖSTERREICH-Interview die Direktiven und war trotz abgehangenen Rängen glücklich. "In Zeiten wie diesen, wo alle sparen müssen, ist man über jeden Besucher froh. In Summe waren 25.000 Fans bei der Tour dabei. Darauf darf ich schon stolz sein!"

Vom Opener "Lederhosenrock", vor dem sie auch Bilder ihrer jüngst verstorbene Oma zeigte ("Sie ist im Herzen bei jedem Konzert dabei,") bis zum Finale "Kompliment" ließ sie Wien mit einem flotten Mix aus Pop, Rock, Schlager und Modeschau ausflippen. Kesses Spitzen-Mieder, knackige Lederhose und Glitzer Jumpsuit inklusive. "Das Umziehen ist ganz schön stressig: da werden die Klamotten runtergerissen, die Schuhe in die Ecke geschmissen und dazwischen schnell in eine Banane gebissen," schmunzelt sie.

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Kinder auf die Bühne geholt

Bei "Luis von do" holte sie eine Schar Kinder rund um die kleine freche Laura (4) zu sich auf die Bühne. "Hättet ihr mich noch immer so gerne wenn ich eure Lehrerin wäre?" Und zur Powerballade "Amelie" hielt sie eine Brandrede gegen das Mobbing: "Selbst ich bin davon nicht gefeilt. Was sind das für Menschen?"

© TZOe Zeidler ×

Dazu gab’s - wie im ÖSTERREICH-Interview ja bereits angekündigt – ein Hit-Medley wo sie auch englisch sang: "What's up?" von 4 Non Blondes und die Tina Turner Homage "Simply the Best". Spannend: da sang sie auch "Feia" von Dr. Kurt Ostbahn, "99 Luftballons" (Nena) und sogar "Die Hölle morgen früh" von Helene Fischer.

Als Gag zog sie sich für sogar einen Blaumann über. "Des is sehr schnell an aber auch wieder sehr schnell ausgezogen". Damit warf wie dann ganz Bauernmädel-like riesige Heuballen von der Bühne ins Publikum. Danach ging’s zu einer Zweitbühne inmitten der Fans. Für ein Ziehharmonika Medley mit den Lieblingsstücken ihres Opas. Auch dem Kufstein-Lied. Bierzeltstimmung.

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Bei "Glück" war schaukeln angesagt

Bei "Glück" war schaukeln angesagt – auch bei der Apres-Ski-Hymne "I love the Mountains". Bei "Die Nachbarin" gab‘s Selfie-Alarm: Händeabklatschend rockte sie durch die Fans. Stimmung vor dem großen Abriss-Finale: "Traktorführerschein", "I steh auf Bergbauernbuam" und die große Hymne "Kompliment" samt Kampfansage: "Ein Kompliment an die Menschen die Menschen geblieben sind – ausse mit die Elbogen"

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Zum Schluss sank sie in die Knie. Erschöpft, glücklich und gebeutelt von Emotionen und Tränen. "Diesen Abend werde ich nie vergessen".

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Die Zugabe steigt am Montag (29. Mai) um 21 Uhr auf oe24.TV! Mit dem großen Backstage-Interview und den Konzert-Highlights.

© TZOe Zeidler ×

ÖSTERREICH-Musik-Chef Thomas Zeidler-Künz traf Melissa Naschenweng backstage.