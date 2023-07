Die Hiobsbotschaft kam gestern um 17.50 Uhr „Robbie Williams Show Wetterbedingt abgesagt!“

Rund 50 Stunden vor dem Konzertbeginn gab Veranstalter Barracuda Music den Stopp bekannt: Robbie Williams am Samstag vor der Burg Hochosterwitz fällt aus. Über 20.000 Fans im Schock. Dabei war Robbie sogar schon in Kärnten. Bereits am Mittwoch spielte er wieder ein „Geheim Konzert“ auf. Wie u.a. das Internetportal „5 Minuten“ berichtet, sang Robbie seinem Freund Gaston Glock ein Ständchen zum 94. Geburtstag als Stargast der großen Privat-Feier.

„Ich fühle mich sehr zugehörig zur Glock-Familie. Ich bin sehr gerne in Klagenfurt und am Wörthersee. Es fühlt sich wie ein zweites Zuhause an.“ bekundete er ja auch im großen ÖSTERREICH-Interview seine Liebe zu Kärnten, die er ja auch schon mit Fotos vom (Nackt-)Baden zeigte.



Jetzt ist seine Show ist Wasser gefallen. „Die schweren Unwetter und Niederschläge der letzten Tage in Kärnten haben den Park- und Veranstaltungsflächen stark zugesetzt. Hinzu kommen die prognostizierten Niederschläge am Freitag und Samstag während des gesamten Konzerttages.“ erklärt man auf Facebook die Absage. Und weiter: „Notwendige Begehungen der Einsatzleitung haben ergeben, dass unter diesen Umständen eine sichere Abwicklung der Veranstaltung schon jetzt nicht mehr im ausreichenden Maß gegeben ist.“



Die Tickets werden rückerstattet. Robbie hat den Schock wohl in seinem Stamm-Quartier, dem feudalen Hotel Schloss Seefels nahe Pörtschach erfahren.