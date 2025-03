Kult-Band Skunk Anasie rocken Arena in Wien

Die britische Rockband Skunk Anansie meldet sich 2025 mit einer großen Tour zurück – und macht dabei auch am Dienstag in Wien Halt. Seit 1994 begeistert die Band um Frontfrau Skin mit einer explosiven Mischung aus Alternative, Rock und Punk.

„Wir freuen uns sehr darauf, wieder auf Tour zu gehen und das zu tun, was wir am meisten lieben: nämlich mit Feuer im Bauch live zu spielen“, erklärt Sängerin Skin. Die Fans dürfen sich Dienstagabend (11. März) in der Wiener Arena auf eine energiegeladene Show freuen, bei der neue Songs ebenso Platz finden wie die größten Hits der Bandgeschichte.

Die Frontfrau Deborah Anne Dyer der Band Skunk Anansie wird mit ihrer Stimme beeindrucken. © EPA

Skunk Anansie feierten Mitte der 90er-Jahre mit den Alben „Paranoid & Sunburnt“ (1995) und „Stoosh“ (1996) ihren internationalen Durchbruch. Songs wie „Weak“ und „Hedonism“ wurden zu Hymnen der Alternative-Rock-Szene. Mit „Post Orgasmic Chill“ (1999) knüpften sie an ihren Erfolg an, bevor sie 2001 eine längere Pause einlegten. 2008 folgte das große Comeback – mit den Alben „Wonderlustre“ (2010), „Black Traffic“ (2012) und „Anarchytecture“ (2016) bewiesen sie, dass ihre Musik nichts an Kraft verloren hat. Insgesamt hat die Band über fünf Millionen Tonträger verkauft und zählt bis heute zu den einflussreichsten britischen Rock-Acts.

Skunk Anansie © Getty ×

Skunk Anansie stehen nicht nur für mitreißende Konzerte, sondern auch für klare gesellschaftliche Botschaften. Skin, eine der charismatischsten Sängerinnen der Rockszene, prägt mit ihrer queeren Identität und High-Fashion-Ästhetik das Image der Band. Ihre Texte greifen soziale und politische Themen auf und haben bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren.

In der Arena werden Skunk Anansie erneut beweisen, warum sie zu den größten Live-Bands der Rockwelt gehören. Die Show verspricht nicht nur Nostalgie, sondern auch frische Energie – und ein Konzert, das man nicht verpassen sollte.