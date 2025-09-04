Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
lady gaga
© Getty Images

Miami

Lady Gaga sagt Auftritt in letzter Minute ab

04.09.25, 06:05
Teilen

Pop-Star Lady Gaga hat einen Auftritt in Miami wegen Stimmproblemen kurzfristig abgesagt.  

Ihr Arzt und ihr Stimmcoach hätten ihr dazu geraten, denn es habe ein "erhebliches Risiko" bestanden, ihre Stimmbänder durch einen Live-Auftritt zu beschädigen, teilte die Sängerin in einer Instagram-Story mit. Bei Proben am Vorabend und beim Warm-up kurz vor der Show im US-Bundesstaat Florida sei ihre Stimme völlig strapaziert gewesen.

Dies sei eine schwierige und quälende Entscheidung gewesen, aber die Angst vor bleibenden Schäden sei noch größer, entschuldigte sich Lady Gaga bei ihren Fans. Die Sängerin ist seit Juli im Rahmen ihrer "Mayhem Ball"-Tour unterwegs. In den nächsten Wochen und Monaten stehen Konzerte in Kanada, Europa, Australien und Japan an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden