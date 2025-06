× Liam und Noel Gallagher: Versöhnung nach 15 Jahren Funkstille

Es ist die Sensation, auf die Millionen Fans weltweit gewartet haben: Liam und Noel Gallagher kehren als Oasis zurück auf die Bühne. Nach 15 Jahren erbittertem Streit steht das legendäre Britpop-Duo 2024 endlich wieder gemeinsam im Rampenlicht. Im Juli startet ihre „Oasis Live '25“-Welttournee

Besonders bewegend: Liam Gallagher äußert sich nun erstmals offen zur Reunion mit seinem Bruder – und überrascht mit ungewohnt emotionalen Worten. In einem Post auf X (ehemals Twitter) zeigt sich der einstige Skandalrocker nachdenklich und reumütig. Auf die Frage eines Fans, wie es sei, wieder mit Noel auf der Bühne zu stehen, schreibt Liam: „Es ist spirituell. Ich kann nicht anders, als an all die verlorene Zeit zu denken – was für eine Verschwendung kostbarer Jahre.“

Ein Satz, der unter die Haut geht. In den 90er-Jahren galten Oasis als Sprachrohr einer Generation. Hits wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back in Anger“ oder „Champagne Supernova“ machten sie zu Superstars. Doch der Höhenflug endete 2009 abrupt nach einem handfesten Streit beim „Rock en Seine“-Festival in Paris. Seitdem herrschte Funkstille zwischen den Brüdern – bis jetzt.

Die „Oasis Live ‘25“-Tour startet am 4. Juli in Cardiff, gefolgt von fünf ausverkauften Shows im Heaton Park in Manchester, der Heimatstadt der Band. Danach geht es um die Welt: Nordamerika, Europa, Asien und Australien stehen auf dem Tourplan. Der Hype um das Comeback ist gewaltig – die Tickets gingen in Rekordzeit weg.

© Simon Emmett ×

Doch nicht nur die Reunion bewegt die Fans. Liam Gallagher leidet an Hashimoto, einer Autoimmunerkrankung, die seine Stimme beeinträchtigen kann. Immer wieder postet er Hinweise auf Halspastillen, Hustensaft und Bonbons. Auf die besorgte Frage eines Fans, ob seine Stimme ausfallen könnte, konterte Liam trocken: „Halt die Klappe, du Weichei!“

Oasis sind zurück – mit gereiften Brüdern, neuen Perspektiven und der ungebrochenen Power von einst. Das Comeback der Gallaghers ist nicht nur musikalisch ein Highlight, sondern auch ein Zeichen dafür, dass selbst tiefe Gräben überwunden werden können.