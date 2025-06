Mega-Comeback: Blackpink mit neuem Album und Welt-Tournee

Drei Jahre mussten Fans warten – jetzt ist es so weit: Blackpink feiert ihr großes Comeback! Die weltweit gefeierte südkoreanische Girlgroup startet am 5. Juli 2025 ihre neue „Deadline“-Welttournee in Goyang, Südkorea. Von dort aus reisen die vier Stars weiter durch Asien, Europa und Nordamerika

Die Euphorie unter den Fans, den sogenannten „Blinks“, ist riesig. Noch größer wird die Freude durch die Aussicht auf neue gemeinsame Songs. Zwar gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, doch Lisa verriet kürzlich im Interview mit Variety: „Wir waren vor ein paar Tagen im Studio. Wir freuen uns alle riesig darauf, wieder zusammenzukommen und auf Tour zu gehen.“ Seit dem Erfolgsalbum „Born Pink“ (2022) war es musikalisch still um Blackpink als Gruppe. Doch der Stillstand war nur oberflächlich – denn alle vier Mitglieder haben sich erfolgreich ihren Solokarrieren gewidmet und internationale Erfolge gefeiert. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Jennie: Soloalbum, Charts und Coachella-Hype Jennie © Getty × Jennie Kim (29) landete mit ihrem ersten Soloalbum „Ruby“ im Frühjahr 2025 einen internationalen Hit. In der Schweiz kletterte das Werk auf Platz neun der Charts. Ihr Song „like JENNIE“ sorgte weltweit für Aufsehen – auf Platz 5 der Billboard Global 200, auf Platz 1 in Südkorea. Die mitreißende Choreografie ist auf TikTok ein viraler Hit. Im April begeisterte Jennie zusätzlich mit einem viel beachteten Auftritt beim Coachella-Festival. Lisa: Von der Bühne ins Serienbusiness Lisa © Getty × Lisa (28), mit bürgerlichem Namen Lalisa Manobal, sorgte 2025 nicht nur musikalisch für Furore. Sie wagte den Sprung in die Schauspielwelt und feierte ihr Debüt in der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie „White Lotus“. Ihre Performance wird von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt – und macht Lust auf mehr. Rosé: Chartstürmerin und Soundtrack-Star Rosé © Getty × Rosé (28), geboren als Roseanne Park, veröffentlichte gleich mehrere Solo-Projekte. Mit „APT“, ihrer Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39), schaffte sie es auf Platz eins der Schweizer Charts. Ende 2024 erschien ihr erstes Soloalbum „Rosie“, und am 8. Mai 2025 folgte die Single „Messy“ – Teil des Soundtracks zum Hollywood-Blockbuster „F1“ mit Brad Pitt. Die Ballade zeigt Rosés emotionale Seite und beweist ihr stimmliches Talent. Jisoo: Doppelerfolg mit Musik und Schauspiel Jisoo © Getty × Auch Jisoo (30) ruht sich nicht auf ihren Blackpink-Erfolgen aus. Im Februar veröffentlichte sie ihr Mini-Album „Amortage“ mit vier emotionalen Songs. Parallel dazu startet sie als Schauspielerin durch. In der neuen südkoreanischen Amazon-Prime-Serie „Newtopia“ spielt sie eine der Hauptrollen und überzeugt mit schauspielerischer Tiefe. Comeback mit geballter Starpower Blackpink © Getty × Blackpink kehrt nicht nur auf die Bühne zurück – die Gruppe bringt geballte Starpower mit. Die Kombination aus internationalem Ruhm, künstlerischer Weiterentwicklung und persönlichen Erfolgen macht das Comeback so besonders. Fans können sich auf eine spektakuläre Tour freuen – und auf Musik, die die Grenzen des K-Pop erneut sprengen könnte. Start der „Deadline“-Tour: 5. Juli 2025 in Goyang – der Countdown läuft!