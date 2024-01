× Neujahrskonzert stürmt zum 24. Mal in Folge auf Platz 1

Triumph für die Philharmoniker und Christian Thielemann Zum 24. Mal in Folge holt das Neujahrskonzert Platz 1 der Austria-Top-40.

Es ist genauso Tradition wie der Donauwalzer und der Radetzy-Marsch. Das Neujahrskonzert erobert wie erwartet Platz 1 in den Austria Top 40. Zum bereits 24. Mal in Folge! Seit dem Jahr 2001 schaffen die Wiener Philharmoniker damit Chart-Gold. Zuletzt musste man sich im Jahr 2000 dem Unplugged-Album der Coors geschlagen geben.

© Sony Music



Der Triumph, unter der Leitung von Christina Thielemann in kapellmeisterlicher Zuspitzung mit gleich neun Premieren und dem Gruß an eine "Welt, zerrissen von Kriegen und Intoleranz" aufgeführt, war freilich abzusehen: Am 1.Jänner schunkelten schon 1,14 Millionen ORF-Zuseher mit. Dazu setze sich das Neujahrskonzert selbst in den eher jugend-affinen iTunes-Charts auf Platz 1. Dafür gab es als Premiere erstmals auch drei „Singles“: "Donauwalzer", "Radetzky-Marsch" und die Anton-Brucker-Uraufführung der "Quadrille, WAB 121".

© Getty Images ×



2025 wollene die Symphoniker dann unter der Leitung von Riccardo Muti dann das „silberne“ Jubiläum fixieren. Und zum 25. Mal in Folge die Charts stürmen.



Das sind die Hits der Austria-Top-40:

1. Neujahrskonzert

2. 21 Savage, American Dream

3. Magnum, Here Comes The Rain

4. Rolling Stones, Hackney Diamonds

5. Travis Scott, Utopia