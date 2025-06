× Nova Rock: Linkin Park und eine kleine Horrorshow

Punklegende Iggy Pop zeigte den Jungspunden, wie es läuft - Cradle of Filth verknüpfte Melodramatik mit Brutalität - Abwechslung von Kittie bis Jinjer

Es war ein langes Warten: Am zweiten Tag des diesjährigen Nova Rock stauten sich die Massen vor der Blue Stage, um einen Blick auf Linkin Park zu ergattern. Die US-amerikanische Rockband ist mit neuer Sängerin und frischem Material unterwegs, das auf den Pannonia Fields aufgesogen wurde. Ganz generell galt an diesem Tag: Rock ist keineswegs auf dem Abstellgleis, sondern in frischer wie nostalgischer Ausführung äußerst bekömmlich.

Linkin Park © APA/FLORIAN WIESER ×

Nach dem Tod von Stammsänger Chester Bennington 2017 war die Zukunft von Linkin Park lange Zeit ungewiss, bis im Vorjahr Emily Armstrong als Nachfolgerin vorgestellt wurde und im November schließlich das Comeback-Album "From Zero" folgte. Live galt jedenfalls die Devise: Sicher ist sicher. Die im Nu-Metal-Hype groß gewordene Band um Kreativkopf Mike Shinoda setzte auf die bewährte Mischung aus eingängigen Refrains, stakkatohaften Riffs und zwischendurch eingestreuter Härte, um das Publikum in Ekstase zu versetzen.

Ganz glücklich wurde man damit allerdings nicht. Einerseits war der Sound insgesamt eine Spur zu leise abgemischt, um wirklich Druck aufzubauen. Andererseits hatte Armstrong mit dem Erbe Benningtons ordentlich zu kämpfen. Die technisch bewanderte Sängerin hing die meiste Zeit am Mikrofonständer und versprühte eher Unsicherheit, als dass sie die Fußstapfen ihres charismatischen Vorgängers ausfüllte. Besonders augenscheinlich wurde das bei der melodischen Großtat "In The End", bei der Armstrong ihre Parts fast gänzlich vom Publikum singen ließ.

Linkin Park © APA/FLORIAN WIESER ×

Dabei hatten Linkin Park zum Auftakt ihrer Europatour ein durchwegs mitreißendes Set aufgeboten, von ruhigeren Nummern wie "Somewhere I Belong" über das knackige "One Step Closer" bis zu neuen Songs wie "Up From The Bottom", bei denen sich Armstrong hörbar wohler fühlte. Auch die Produktion war trotz der überdimensionalen Kuben, die über den Köpfen der Musiker schwebten, eher von der minimalistischen Sorte. Bleibt abzuwarten, wie die Gruppe im kommenden Jahr das Happel-Stadion bespielen wird.

Eine Horrorshow zur Geisterstunde

Fast parallel zu Linkin Park war auf der Red Stage der Auftritt von Cradle of Filth programmiert. Man bekam vom Headliner eine Horrorshow zur Geisterstunde geboten, Gruseloutfits gehören bei der Extrem-Metal-Band aus England, vor allem bei Sänger Dani Filth, fix dazu. Die Formation bettete ihren ebenso brutalen wie melodischen Highspeed-Metal in perfekten Sound, verstand es auch live Melodramatik mit Brutalität zu verknüpfen. Allerdings hielt sich der Publikumszustrom in arge Grenzen. "Den nächsten Song widme ich den Leuten in der ersten Reihe. Aber ihr seid ja alle in der verdammten ersten Reihe", nahm es der Frontman mit Humor. Der theatralische Zugang bereite ihm auch mit 51 Jahren viel Freude, sagte Dani Filth gegenüber der APA. "Ich bin eine Art Peter Pan, der nie erwachsen wird." Auf die Frage, ob man überhaupt noch jemanden schockieren kann, meinte der Sänger: "Die Welt ist komplett verdrückt, es scheint schon alles egal zu sein."

Rise Against © APA/FLORIAN WIESER ×

Iggy Pop mit 78 voller Energie

Bereits am frühen Abend demonstrierte Iggy Pop eindrucksvoll, wie man mit fast 80 Jahren ungebändigt rocken kann. Es war ein ikonischer Festivalmoment, als der Punk-Altmeister am Laufsteg der Blue Stage in der Menschenmenge stand und mit dieser seinen Hit "The Passenger" sang. Neben "Raw Power" hatten der 78-Jährige und seine groß aufspielende Band (samt Bläsersektion) zahlreiche Stooges-Klassiker mitgebracht: "Gimme Danger" hieß die Devise. Nicht nur stimmlich überzeugte der nimmermüde US-Sänger, auch als charismatischer Showman hielt er das Publikum fest im Griff. Energiegeladen und gleichzeitig virtuos fegten der Punk-Godfather und seine Musiker durch "Search and Destroy". Die "Lust for Life" (so ein Songtitel im Set) glaubt man dem "Real Wild Child" bedenkenlos.

Iggy Pop © APA/FLORIAN WIESER ×

Nuancierte Growls und Geschrei

Der Tag hatte durchaus Abwechslung zu bieten: Die aus dem Mainstream-Radio bekannte Anna-Sophie machte als Opener auf der Blue Stage gute Figur, die Kanadierin LØLØ gewann mit ihrer frechen Mischung aus Pop, Punk und Rock neue Fans. Für gepflegten, etwas depressiv angehauchten Altherrenrock war Jerry Cantrell mit seiner Band auf der Red Stage zur Stelle, wo Apocalyptica mit ihren Cellos wieder Metallica-Songs einen Klassikanstrich verpassten. Ungezügelte Härte servierten Kittie, Jinjer gaben sich kompromisslos und bestens eingespielt. Während deren Sängerin Tatiana Shmayluk selbst beim Growling unterschiedliche Nuancen setzte, schrie sich Poppy auf der Blue Stage in einer schrillen Tonlage zum Industrialsound ihrer mit Sturmhauben maskierten Band die Seele aus dem Leib.

© zeidler ×

Am Freitag steht die US-Metalband Slipknot als Hauptact auf dem Programm. Am Samstag beschließen unter anderem Wanda und Electric Callboy das Nova Rock 2025.