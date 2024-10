× oe24 Hochwasser Benefiz: Morgen gibt’s die allerletzten Tickets

Am Samstag rocken Seiler und Speer, Wanda, Christina Stürmer und Co. beim oe24-Hochwasser-Benefiz in Wr. Neustadt. Jetzt gibt's die letzte Chance auf das Austropop- Happening des Jahres: Morgen, Donnerstag um 10 Uhr gehen die allerletzten 150 Tickets in den Verkauf.

Am Samstag (26. Oktober) zünden Seiler und Speer, Wanda, Christina Stürmer und Co. das große, von oe24 präsentierte Hochwasser Benefiz Konzert in der Arena Nova von Wiener Neustadt. Die Karten für das sechsstündige Austropop-Happening unter dem Motto "Gemeinsam. Stark. Füreinander" waren innerhalb von nur 500 Minuten ausverkauft. Jetzt gibt’s doch noch eine Chance auf das neue „Live Aid“: Morgen, Donnerstag um 10 Uhr gehen die allerletzten 150 Tickets bei oeticket, ticket24.at und im Raiffeisen Ticketshop in den Verkauf.

© Barracuda Music ×

Ewald Tatar und Seiler & Speer initiieren Hochwasser Benefizkonzert.

© Barracuda Music ×

Dazu legt Veranstalter Ewald Tatar mit einer bewundernswerten Aktion nach. „Im Namen aller Unterstützer*innen der Benefizveranstaltung überreichen wir 150 Freikarten für das Konzert an die Landesfeuerwehr Niederösterreich und weitere 150 Freikarten an Soldat*innen des Bundesheeres, die in den Katastrophengebieten im Einsatz waren.“

© zeidler ×

© APA/WOLFGANG HAUPTMANN ×

© zeidler ×

Das Hochwasser Benefiz Konzert, das am Nationalfeiertag zur Spendenoptimierung auch live auf ö3 übertragen wird, gilt schon jetzt als Austropop-Event des Jahres: Zum Auftakt liefert die coole Durchstarterin Päm ab 17.40 Uhr ein starkes Statement der Frauenpower. Auch mit dem neuen Hit „Cancel Queen“. Ab 18.30 Uhr unterstreicht unser neuer Rap-König Bibiza mit „Eine Ode an Wien“ seine Amadeus-Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ und Josh. hat ab 19.30 Uhr als erstes Highlight sowieso das große Chart-Feuerwerk dabei. Von „Cordula Grün“ über „Expresso & Tschianti“ bis zur neuen Single „Tickets für Oasis“.

© zeidler ×

© zeidler ×



Nach Christina Stürmer, die um 20.40 Uhr ihre Klassiker rund um „Ich lebe“ oder „Seite an Seite“ im Unplugged-Format liefern will, bringen Wanda ab 21.50 Uhr mit Hymnen wie „Bologna“, „Columbo“ oder „Bei niemand anders“ die „Amore“ in die Arena Nova.

© zeidler ×

© Pascal Riesinger

Als Finale holen Seiler & Speer ab 23 Uhr zwischen Mitsing-Hits wie „Soits lebn“, „Hödn“ oder „Ham kummst“ auch Päm als Gastsängerin auf die Bühne. Für den Georg-Danzer-Klassiker „Ruaf mi ned au“.