oe24 präsentiert die Schlagerparty des Jahres 2026

Wenn DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross auf einer Bühne vereint sind, ist klar: Hier liegt Musik in der Luft, hier trifft Gefühl auf Gänsehaut – und niemand bleibt sitzen!

Am Wochenende ging die Schlagerparty des Jahres 2025 in Mörbisch mit Stars wie Nik P. oder Ross Anthony erfolgreich über die Bühne. Jetzt gibt es bereits das Lineup und die Tickets für nächstes Jahr. Am 21. Juli 2026 wird die malerische Seebühne Mörbisch erneut zur Bühne der großen Gefühle und unvergesslichen Schlager-Momente. Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.

© getty

DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross werden dabei für die richtige Stimmung sorgen. Karten für die Schlagerparty gibt es ab sofort auf ticket24 zu kaufen.

© TZOe Raunig

Ein Abend voller Stimmung, Leidenschaft und Erinnerungen, die bleiben: Mit diesem hochkarätigen Line-up trifft sich die Elite des deutschsprachigen Schlagers zu einem musikalischen Sommermärchen, das Schlagerfans noch lange begleiten wird. Mitsingen, Mitfeiern, Mitfühlen – diese Nacht ist ein Geschenk an alle, die Schlager im Herzen tragen.