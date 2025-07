Österreichs Kult-Band löst sich nach 10 Jahren auf

Es ist das Ende einer Ära für viele Musikfans in Österreich: Granada, die beliebte Indie-Band aus Graz, hat nach zehn Jahren, vier Alben und hunderten Konzerten ihre Auflösung bekannt gegeben. In einem emotionalen Statement auf Instagram verabschiedeten sich die Musiker mit klaren, ehrlichen Worten

„Es ist Zeit, loszulassen – ohne Streit, aber mit Klarheit.“ Grund für das Band-Aus seien kreative Differenzen. Nach langen Gesprächen habe man festgestellt, dass sich die künstlerischen Wege zu stark auseinanderentwickelt haben. Doch betont die Band: „Wir gehen im Guten auseinander, mit Respekt füreinander und für das, was wir geschaffen haben.“

Die Fans zeigen sich tief bewegt. Unter dem Abschiedspost häufen sich emotionale Reaktionen: „Danke für zehn fantastische Jahre“, „So viele besondere Momente“, heißt es unter anderem. Granada galt als eine der prägendsten Stimmen der österreichischen Poplandschaft – mit ehrlichen Texten, starker Live-Präsenz und einem ganz eigenen Sound.

© Facebook

Bevor endgültig Schluss ist, plant die Band noch Abschiedskonzerte, allen voran das große Finale in ihrer Heimatstadt: Am 11. Oktober 2025 heißt es beim letzten Konzert in Graz: „Baba“ – und danke für alles.