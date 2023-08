Rätselhaftes Posting: War es das mit Rammstein?

Ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe heizt die Gerüchteküche an.

Nach den Skandalen rund um Till Lindemann hat Rammstein am Wochenende in Brüssel das letzte Konzert ihrer Tour gespielt. Wie es nun mit der Band weitergeht, ist unklar. Ein Posting von Gitarrist Richard Kruspe sorgt jedenfalls für jede Menge Spekulationen.

Am Samstag schrieb der 56-Jährige an die Fans gerichtet: „Danke dafür, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein.“ Für viele Fans klang das nach Abschied. „Du machst mir Angst, Richard. Was soll das bedeuten?“ schrieb etwa ein Follower. „Klingt nach einem Ende der besten Band. Wir brauchen Rammstein“, ein anderer. „Richard, was du schreibst hört sich so sehr nach dem Ende von Rammstein an“, meint ein weiterer Fan.

Was Kruspe wirklich mit seinem Statement meinte, verriet er bisher nicht. Die Band äußerte sich auf ihren Konzerten bisher auch nicht über ihre Zukunft.



Schwere Vorwürfe gegen Lindemann

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann waren Ende Mai aufgekommen. Mehrere Frauen haben seitdem davon berichtet, dass rund um Konzerte der Band Übergriffe stattgefunden haben sollen. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während der Auftritte ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann und seine Anwälte haben die Vorwürfe stets entschieden zurückgewiesen und sind teils auch gerichtlich gegen die Behauptungen respektive die Berichterstattung darüber vorgegangen.