× Rainhard Fendrich: Zum 70er wieder zurück auf Platz 1

Rainhard Fendrich holt sich mit „Wimpernschlag“ in den Austria Top 40 wieder Platz 1 zurück. Das schönste Geschenk zum 70er, denn er am Donnerstag „gar nicht feiern“ wird.

Am Donnerstag (27. Februar) wird Austropop-König Rainhard Fendrich 70. Das größe Geschenk machen ihm nun seine Fans, denn sie hieven das aktuelle Album „Wimpernschlag“ wieder an die Spitze der Austria Top 40. Nachdem das reife Alterswerk ja letzte Woche kurzfristig von Roland Kaiser ausgebremst wurde und auf Platz 2 abrutschte. Fendrich hält damit bei uns auch Chart-Aufregerin Shirin David, die mit „Schlau aber Blond“ in Deutschland von 0 auf 1 stürmt, in Schacht.

© Marcel Brell/Universal Music ×

© Universal Music ×

Das sind die Austria Top 40 der Woche vom 14. bis zum 20. Februar:

1. Rainhard Fendrich, Wimpernschlag

2. Shirin David, Schlau aber Blond

3. Roland Kaiser, Marathon

4. Tocotronic, Golden Years

5. Sabrina Carpenter, Short N' Sweet

Den neuerliche Chart-Triumph feiert Fendrich mit der großen Jubiläumstournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“, die er am 11. April in Rosenheim aus der Taufe hebt und für die er ab 25. April gleich 9 Österreich-Konzerte fixiert hat. „Es wird eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit.“

© TZOe Zeidler-Künz ×

Zum Ehrentag am Donnerstag wird er aber wieder untertauchen: „Ich drehe mein Handy ab, wie an jedem Geburtstag. Und ich sage auch nicht, wo ich bin, denn ich mag mich so gar nicht feiern lassen!“