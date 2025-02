× Fendrich: „Im 10. Bezirk sind die Ausländer manchmal freundlicher als die Wiener!“

Rainhard Fendrich bricht kurz vor seinem 70er im oe24-Interview eine Lanze für seinen "erdigen" Heimatbezirk Favoriten.

„Wien ist mein Lebensmittelpunkt. Ich wohne im 10. Bezirk. Und ich muss sagen, ich habe keine Messerstecherei gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, die Ausländer, die dort sind, sind manchmal freundlicher als die Wiener.“ Im großen oe24-Interview zu seinem 70. Geburtstag (27. Februar) bricht Rainhard Fendrich eine Lanze für seine Heimstadt und seinen Heimatbezirk.

© ORF ×

Der „I am from Austria"-Star, der mit der aktuellen CD „Wimpernschlag“ wieder die Charts stürmt und damit am 25. April und 16. Mai auch gleich zwei Mal die Wiener Stadthalle füllt, fühlt sich in Favoriten schon seit Jahren mehr als wohl: „Dieses Multikulti gefällt mir gut. Und der 10. ist, sage ich mal, die Bronx von Wien. Das ist erdig und das gefällt mir.“