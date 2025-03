× Rosenstolz: Chart-Hype nach Todesdrama

Am Sonntag verstarb Rosenstolz-Sängerin AnNa R. Jetzt rockt sie posthum wieder die Charts. Mit gleich 5 Alben und 3 Singles in den Top10 bei iTunes.

Am Sonntag wurde AnNa R., Sängerin der deutschen Popband Rosenstolz („Liebe ist Alles“), tot in ihrer Berliner Dachgeschosswohnung aufgefunden. „Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen“ verabschiedeten sich dazu ihre Weggefährten Manne und Frank am offiziellen Instagram-Account. Eine Botschaft die gehört wurde. In den heimischen iTunes Charts stürmen Rosenstolz mit dem Best Of „Lass es Liebe sein - Die schönsten Lieder“ die Chartspitze.

Dazu schafft es Andrea Neuenhofen, so die verstorbene Rosenstolz-Sängerin bürgerlich, auch mit den Rosenstolz-Alben „Das Beste“ (Platz 2), „Das große Leben“ (3), „Das Große Leben live“ (8) und „Herz“ (9) posthum in den Top10 der iTunes Charts.

Bei den Singles ist „Ich bin ich (Wir sind wir)“ der größte posthume Hit: Platz 2. Dazu schaffen es Rosenstolz auch mit „Liebe ist Alles“ (Platz 5) und „Gib mir Sonne“ (Platz 9) wieder in die Top 10.