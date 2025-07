Schladming-Hammer: Backstreet Boys spielen weiteres Zusatzkonzert!

Die Sensation ist perfekt! Die Backstreet Boys werden beim Saison-Opening in Schladming gleich dreimal auf der Bühne stehen

Anfang Juli sorgte die Ankündigung international für Schlagzeilen: Die Backstreet Boys werden im Rahmen des “Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025” die Wintersaison der österreichischen Urlaubsregion im Planai Stadion eröffnen. Der Ansturm auf die Tickets für das zunächst geplante Konzert am 6. Dezember war so enorm, dass Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb, der schon zuvor Robbie Williams, Sting & Co. nach Schladming holte, kurz darauf eine Zusatzshow der erfolgreichen US-Band am 7. Dezember verkündete. In kürzester Zeit waren die Tickets für beide Termine (Samstag und Sonntag) ausverkauft. Seit heute steht fest: Es wird noch eine dritte Show am Freitag, dem 5. Dezember, geben.

© zeidler

Fans haben nun also an drei Abenden die Möglichkeit, die Backstreet Boys live im Planai Stadion zu erleben. Tickets für die Show am 5. Dezember sind ab Donnerstag, 31. Juli, um 10 Uhr online auf www.oeticket.com erhältlich - solange der Vorrat reicht. Alle weiteren Infos gibt es auf www.skiopeningschladming.com.

Neues Album MILLENNIUM 2.0 erschienen

Backstreet Boys © Dennis Leapold

Kürzlich erschien zudem das neue Album „Millennium 2.0“ der Backstreet Boys. Eine Hommage an ihr fünffach Grammy-nominiertes Album "Millennium", das vor mehr als 25 Jahren erstmals erschienen ist. Lieblingshits wie „I Want It That Way“ oder „Larger Than Life“ werden darauf neu gemastert zu hören sein. Sogar das Album-Artwork von damals haben die fünf Herren neu inszeniert. Mit der Veröffentlichung des neuen Albums startet auch die Konzertreihe im legendären Sphere in Las Vegas. Wer nicht extra nach Las Vegas reisen will, um die Backstreet Boys in ihrer Originalbesetzung und mit dem legendären „Millennium 2.0“-Programm live zu erleben, bucht am besten so schnell wie möglich Tickets für die Zusatzshow am 5. Dezember 2025 im Schladminger Planai Stadion.