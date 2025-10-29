„Schweren Herzens!“ Konzert-Schock um Fendrich

Am 26. November wollte Rainhard Fendrich in Wien gegen Kinderarmut rocken. Daraus wird nichts: Das Benefizkonzert musste wegen „organisatorischen Umständen“ abgesagt werden.

„Schweren Herzens müssen wir den Benefizabend am 26. November absagen.“ Rainhard Fendrich verkündet in einer Instagram-Story den großen Konzert-Schock. Sein für 26. November geplantes Benefizabend für die Volkshilfe und gegen Kinderarmut im Wiener Haus der Industrie fällt leider aus. „Manchmal gestalten sich die organisatorischen Umstände einfach nicht so, wie sie sollten und wie wir uns das gewünscht hätten,“ erklärt Fendrich die Absage.

© Instagram

© zeidler

Das Konzertstorno trifft den Austropop-König besonders hart, denn schon im Jahr 2018 engagierte er sich mit raren Unplugged-Konzerten in Salzburg, Graz und dem Wiener MuseumsQuartier gegen Kinderarmut. „In Österreich sind zwischen 260.000 und 300.000 Kinder von der Armut bedroht. 300.000 Leute kamen auch zu meinen Donauinselfest-Konzerten. Ein Gedanke, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und deshalb habe ich mir die Frage stellen müssen: Was kann ich tun? Und das sind nun mal Konzerte!“

© Marcel Brell/Universal Music

Und deshalb will er, sofern es die aktuellen Jubiläums-Tournee „Wimpernschlag“ mit der er u.a. am Freitag (31. Oktober) in Innsbruck stoppt und für 2026 gleich neun Open Air Konzerte in Österreich angesetzt hat, einen neuen Anlauf wagen. „Wir hoffen ganz bald einen anderen Termin bekannt geben zu können.“ Bis dahin kann er sich bei den Ticketkäufern nur bedanken: „Danke an alle, die uns unterstützt haben. Die Tickets werden vollumfänglich erstattet.“