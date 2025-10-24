Alles zu oe24VIP
Clemens Trischler, Bella und Lucas Fendrich.
© Jürgen Hammerschmid

Tuschelthema

Neue Liebe für Fendrich: 1. Paar-Lauf bei Krimi-Dinner in Wien

24.10.25, 12:19
Bei einem Krimi-Dinner zeigte sich der Sänger erstmals mit seiner hübschen Freundin. Auf oe24-Anfrage hält er sich dennoch bedeckt. 

Lucas Fendrich (40), Sänger und Sohn der legendären Austropop-Ikone Rainhard Fendrich, trat kürzlich mit seiner neuen Freundin Bella erstmals in der Öffentlichkeit auf. Das Paar wurde beim Event im „Immersium:Wien“ gesichtet, wo das erste permanente immersive Krimi-Dinner Österreichs stattfand – und die beiden genossen einen Abend voller Geheimnisse und Intrigen und wurden ungewollt zum Tuschelthema. 

Bella soll 30 Jahre jung und als Zahnärztin tätig sein. Die beiden scheinen sich gefunden zu haben, und der Sänger selbst hatte bereits im März gegenüber oe24 bestätigt, dass er vergeben und „sehr glücklich“ sei. Auf neuerliche Anfrage gab er sich bedeckt: "Es gibt von mir keine Statements zu meinem Privatleben", sagt er. Der Abend in Wien bot jedenfalls einen weiteren Beweis dafür, dass Lucas‘ Liebesleben jetzt in ruhigeren Gewässern segelt.

Clemens Trischler mit Lucas Fendrich und Freundin Bella. 

Clemens Trischler mit Lucas Fendrich und Freundin Bella. 

© Jürgen Hammerschmid

„Sherly’s Spurensuche“

Das „Immersium:Wien“ hat mit „Sherly’s Spurensuche“ eine einzigartige Kombination aus Kriminalgeschichte und Dinner-Erlebnis geschaffen. Die Gäste tauchen tief in eine Welt voller Verdächtigungen, Intrigen und britischer Eleganz ein. An einem abgelegenen Herrenhaus auf dem englischen Land wird ein prominenter Gastgeber erschossen – und sechs Gäste, von denen niemand ganz unschuldig ist, müssen sich den Fragen der Detektivin Sherly stellen.

Mit nur 28 Gästen pro Abend bietet dieses immersive Event eine intime und interaktive Erfahrung, bei der jeder Besucher selbst Teil der Geschichte wird. Am Premierenabend war das Event mit prominenten Gästen gespickt. Darunter waren Krimi-Autorin Konstanze Breitebner, Schauspieler Jakob Seeböck (SOKO Kitzbühel), Christopher Schlagenhaufen (Schnell ermittelt), Reality-Stars Tara Tabitha und Dennis Lodi, sowie Designer Alexis F. Gonzalez und Künstler Franz Josef Baur.

 


 

Ein stilvolles Abendessen und ein Krimi, der fesselt

Inmitten dieser illustren Runde nahmen auch Lucas Fendrich und Bella Platz. Beobachter beschrieben sie als "sehr sympathische Person". Während der Krimi-Dinner-Aufführung verfolgten sie gebannt die Geschichte und tauchten mit allen anderen Gästen in das Spiel der Verdächtigungen und Wendungen ein.

