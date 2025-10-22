Alles zu oe24VIP
Rainhard Fendrich: Exklusiver "Unplugged"-Abend für Kinder in Not
© zeidler

Charity-Gala

Rainhard Fendrich: Exklusiver "Unplugged"-Abend für Kinder in Not

22.10.25, 10:25 | Aktualisiert: 22.10.25, 11:28
Teilen

Am 26. November lädt die Volkshilfe zu einem Benefizabend im Haus der Industrie in Wien – mit Rainhard Fendrich als Special Guest.

Der Abend steht unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“. Ziel der Veranstaltung ist es, ein Zeichen gegen Armut zu setzen und armutsbetroffene Kinder in Österreich zu unterstützen. Als musikalisches Highlight des Abends tritt Rainhard Fendrich im intimen Rahmen "unplugged" auf. Mit seinem Auftritt möchte er die Initiative der Volkshilfe unterstützen und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen.

Rainhard Fendrich: Exklusiver
© zeidler

Jedes fünfte Kind betroffen

Tickets für die Charity-Gala mit Rainhard Fendrich können gegen einen Spendenaufwand ab 200 Euro unter https://events.iv.at/de/registration/open/register/4baae542-aaf7-4aef-ba71-5af11ae46a33/ erworben werden.

Rainhard Fendrich: Exklusiver
© zeidler

In Österreich wächst jedes fünfte Kind in Armut auf – ein Zustand, den die Veranstalter als inakzeptabel bezeichnen. Der Benefizabend soll dazu beitragen, positive Veränderungen zu bewirken. Zum Ausklang erwartet die Gäste ein mehrgängiges Buffet.

