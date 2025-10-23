TV-Kommissare und prominente Hobby-Detektive ermitteln beim Krimi-Dinner

Wien bekommt ein neues Highlight für Krimi- und Genussfans: Mit „Sherly’s Spurensuche“ startet Österreichs erstes immersives Krimi-Dinner. Bei der Premierenveranstaltung tauchten zahlreiche Prominente in ein spannendes Spiel voller Geheimnisse und Intrigen ein.

In der Wiener Innenstadt wurde am Mittwochabend feierlich das erste immersive Krimi-Dinner Österreichs eröffnet. Unter dem Titel „Sherly’s Spurensuche“ lädt das Immersium:Wien in der Habsburgergasse künftig zu einem interaktiven Abend voller Spannung, britischem Flair und kulinarischem Genuss.

Das Konzept: Nur 28 Gäste pro Abend begleiten Detektivin Sherly auf ihrer Spurensuche durch ein fiktives Herrenhaus auf dem englischen Land – ein prominenter Gastgeber, ein tödlicher Schuss und sechs Verdächtige inklusive. Modernste 16K-Laserprojektionen verwandeln den Raum in eine multimediale Krimiwelt, in der Dinner und Detektivarbeit miteinander verschmelzen.

Promis als Ermittler

CEO Markus Beyr lud zahlreiche Promis zur Spurensuche ein: Unter den Gästen waren Schauspielerin und Krimi-Autorin Konstanze Breitebner, Jakob Seeböck (bekannt aus SOKO Kitzbühel), Christopher Schlagenhaufen (Schnell ermittelt), Musiker Lucas Fendrich, Model Lou-Anne Gleissenebner, Rennfahrerin Corinna Kamper sowie die Reality-Stars Tara Tabitha und Dennis Lodi. Ebenfalls mit dabei: Autor Clemens Trischler, Designer Alexis F. Gonzalez und Künstler Franz Josef Baur.

Gemeinsam tauchten sie in die Welt von Intrigen, Geheimnissen und Verdächtigungen ein – begleitet von einem dreigängigen Menü und einem Hauch britischer Eleganz.





Mit „Sherly’s Spurensuche“ setzt das Immersium:Wien einen neuen Akzent im heimischen Live-Entertainment – und zeigt, wie Krimi, Kunst und Kulinarik zu einem Erlebnis der besonderen Art verschmelzen können.