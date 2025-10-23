Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Markus Beyr, Konstanze Breitebner und Jakob Seeböck.

Spannend

TV-Kommissare und prominente Hobby-Detektive ermitteln beim Krimi-Dinner

23.10.25, 16:00
Teilen

Wien bekommt ein neues Highlight für Krimi- und Genussfans: Mit „Sherly’s Spurensuche“ startet Österreichs erstes immersives Krimi-Dinner. Bei der Premierenveranstaltung tauchten zahlreiche Prominente in ein spannendes Spiel voller Geheimnisse und Intrigen ein. 

In der Wiener Innenstadt wurde am Mittwochabend feierlich das erste immersive Krimi-Dinner Österreichs eröffnet. Unter dem Titel „Sherly’s Spurensuche“ lädt das Immersium:Wien in der Habsburgergasse künftig zu einem interaktiven Abend voller Spannung, britischem Flair und kulinarischem Genuss.

Franz Josef Baur und Corinna Kamper

Franz Josef Baur und Corinna Kamper

© Jürgen Hammerschmid

Mehr lesen: 

Das Konzept: Nur 28 Gäste pro Abend begleiten Detektivin Sherly auf ihrer Spurensuche durch ein fiktives Herrenhaus auf dem englischen Land – ein prominenter Gastgeber, ein tödlicher Schuss und sechs Verdächtige inklusive. Modernste 16K-Laserprojektionen verwandeln den Raum in eine multimediale Krimiwelt, in der Dinner und Detektivarbeit miteinander verschmelzen.

Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi.

Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi.

© Jürgen Hammerschmid

Promis als Ermittler

CEO Markus Beyr lud zahlreiche Promis zur Spurensuche ein: Unter den Gästen waren Schauspielerin und Krimi-Autorin Konstanze Breitebner, Jakob Seeböck (bekannt aus SOKO Kitzbühel), Christopher Schlagenhaufen (Schnell ermittelt), Musiker Lucas Fendrich, Model Lou-Anne Gleissenebner, Rennfahrerin Corinna Kamper sowie die Reality-Stars Tara Tabitha und Dennis Lodi. Ebenfalls mit dabei: Autor Clemens Trischler, Designer Alexis F. Gonzalez und Künstler Franz Josef Baur.

Clemens Trischler, Corinna Kamper und Lucas Fendrich.

Clemens Trischler, Corinna Kamper und Lucas Fendrich.

© Jürgen Hammerschmid

Gemeinsam tauchten sie in die Welt von Intrigen, Geheimnissen und Verdächtigungen ein – begleitet von einem dreigängigen Menü und einem Hauch britischer Eleganz.

 


 

Mit „Sherly’s Spurensuche“ setzt das Immersium:Wien einen neuen Akzent im heimischen Live-Entertainment – und zeigt, wie Krimi, Kunst und Kulinarik zu einem Erlebnis der besonderen Art verschmelzen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden