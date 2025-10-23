TV-Kommissare und prominente Hobby-Detektive ermitteln beim Krimi-Dinner

Wien bekommt ein neues Highlight für Krimi- und Genussfans: Mit „Sherly’s Spurensuche“ startet Österreichs erstes immersives Krimi-Dinner. Bei der Premierenveranstaltung tauchten zahlreiche Prominente in ein spannendes Spiel voller Geheimnisse und Intrigen ein.
In der Wiener Innenstadt wurde am Mittwochabend feierlich das erste immersive Krimi-Dinner Österreichs eröffnet. Unter dem Titel „Sherly’s Spurensuche“ lädt das Immersium:Wien in der Habsburgergasse künftig zu einem interaktiven Abend voller Spannung, britischem Flair und kulinarischem Genuss.
Franz Josef Baur und Corinna Kamper
Mehr lesen:
- Sind Promis schlauer als Lena Schilling? Heinzl stellt die 2.000-Cent-Frage
- Mausi Lugner und weitere VIPs rühren für den guten Zweck: Eierspeis-Charity am Naschmarkt
- Charity-Backen: Kurt Mann holte die VIPs wieder auf den Brotway
Das Konzept: Nur 28 Gäste pro Abend begleiten Detektivin Sherly auf ihrer Spurensuche durch ein fiktives Herrenhaus auf dem englischen Land – ein prominenter Gastgeber, ein tödlicher Schuss und sechs Verdächtige inklusive. Modernste 16K-Laserprojektionen verwandeln den Raum in eine multimediale Krimiwelt, in der Dinner und Detektivarbeit miteinander verschmelzen.
Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi.
Promis als Ermittler
CEO Markus Beyr lud zahlreiche Promis zur Spurensuche ein: Unter den Gästen waren Schauspielerin und Krimi-Autorin Konstanze Breitebner, Jakob Seeböck (bekannt aus SOKO Kitzbühel), Christopher Schlagenhaufen (Schnell ermittelt), Musiker Lucas Fendrich, Model Lou-Anne Gleissenebner, Rennfahrerin Corinna Kamper sowie die Reality-Stars Tara Tabitha und Dennis Lodi. Ebenfalls mit dabei: Autor Clemens Trischler, Designer Alexis F. Gonzalez und Künstler Franz Josef Baur.
Clemens Trischler, Corinna Kamper und Lucas Fendrich.
Gemeinsam tauchten sie in die Welt von Intrigen, Geheimnissen und Verdächtigungen ein – begleitet von einem dreigängigen Menü und einem Hauch britischer Eleganz.
Mit „Sherly’s Spurensuche“ setzt das Immersium:Wien einen neuen Akzent im heimischen Live-Entertainment – und zeigt, wie Krimi, Kunst und Kulinarik zu einem Erlebnis der besonderen Art verschmelzen können.