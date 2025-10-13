Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Christina Lugner und Toni Faber bei der Eierspeis-Charity
© MOTHER AGENCY PR

Für die Gruft

Mausi Lugner und weitere VIPs rühren für den guten Zweck: Eierspeis-Charity am Naschmarkt

13.10.25, 11:26
Teilen

Anlässlich des Welt-Ei-Tages kochten die heimischen VIPs zu Gunsten der Wiener Gruft Eierspeisen. 

Der Wiener Naschmarkt stand heuer ganz im Zeichen des Welt-Ei-Tages. Die Geflügelwirtschaft Österreich (GWÖ) lud zur großen Promi-Charity-Eierspeis zugunsten der Wiener Obdachloseneinrichtung „Gruft“. Zahlreiche Gäste genossen dabei nicht nur köstliche Eierspeisen aus 1.500 AMA-Gütesiegel-Freilandeiern, sondern spendeten auch großzügig für den guten Zweck.

Mehr lesen:

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte eine ganze Reihe prominenter Unterstützerinnen und Unterstützer, die am Naschmarkt gemeinsam mit AMA-Grilltrainerinnen an den Pfannen standen. Dompfarrer Toni Faber, Moderatorin Birgit Fenderl, Unternehmerin Christina Lugner, Autorin Silvia Jelencic, Opernsängerin Neivi Martinez und Modelagent Mario Soldo kochten für den guten Zweck und begeisterten das Publikum mit Charme und Engagement.

Dompfarrer Toni Faber rührte engagiert. 

Dompfarrer Toni Faber rührte engagiert. 

© MOTHER AGENCY PR

Vielseitiges Programm

Während DJane Victoria Marx und Neivi Martinez für musikalische Stimmung sorgten, lasen Silvia Jelencic und Mario Soldo aus dem Buch „Wir im besten Alter“. Moderiert wurde der Nachmittag von Michael Wurzer und Mario Soldo, die mit viel Witz und Herz durch das Programm führten.

Der Welt-Ei-Tag wurde damit nicht nur zu einem Fest für den Gaumen, sondern auch zu einem starken Zeichen für Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden