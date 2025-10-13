Mausi Lugner und weitere VIPs rühren für den guten Zweck: Eierspeis-Charity am Naschmarkt

Anlässlich des Welt-Ei-Tages kochten die heimischen VIPs zu Gunsten der Wiener Gruft Eierspeisen.

Der Wiener Naschmarkt stand heuer ganz im Zeichen des Welt-Ei-Tages. Die Geflügelwirtschaft Österreich (GWÖ) lud zur großen Promi-Charity-Eierspeis zugunsten der Wiener Obdachloseneinrichtung „Gruft“. Zahlreiche Gäste genossen dabei nicht nur köstliche Eierspeisen aus 1.500 AMA-Gütesiegel-Freilandeiern, sondern spendeten auch großzügig für den guten Zweck.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte eine ganze Reihe prominenter Unterstützerinnen und Unterstützer, die am Naschmarkt gemeinsam mit AMA-Grilltrainerinnen an den Pfannen standen. Dompfarrer Toni Faber, Moderatorin Birgit Fenderl, Unternehmerin Christina Lugner, Autorin Silvia Jelencic, Opernsängerin Neivi Martinez und Modelagent Mario Soldo kochten für den guten Zweck und begeisterten das Publikum mit Charme und Engagement.

Dompfarrer Toni Faber rührte engagiert. © MOTHER AGENCY PR

Vielseitiges Programm

Während DJane Victoria Marx und Neivi Martinez für musikalische Stimmung sorgten, lasen Silvia Jelencic und Mario Soldo aus dem Buch „Wir im besten Alter“. Moderiert wurde der Nachmittag von Michael Wurzer und Mario Soldo, die mit viel Witz und Herz durch das Programm führten.

Der Welt-Ei-Tag wurde damit nicht nur zu einem Fest für den Gaumen, sondern auch zu einem starken Zeichen für Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität.