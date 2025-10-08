Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Adriana Zartl, Kurt Mann und Caro Athanasiadis
© Andreas Tischler

Gute Sache

Charity-Backen: Kurt Mann holte die VIPs wieder auf den Brotway

08.10.25, 13:29
Teilen

Zahlreiche Promis backen heuer wieder zugunsten von Pro Juventute gemeinsam mit dem Bäcker "Der Mann". 

Auf Einladung von Bäckereiunternehmer Kurt Mann fand am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, das alljährliche Promi-Backevent zugunsten von Pro Juventute statt. Im Mittelpunkt standen nicht nur köstliche Striezel, sondern vor allem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Martina Kaiser 

Martina Kaiser 

© Andreas Tischler

Mehr lesen: 

Promis mit vollem Körpereinsatz

In der Backstube von DerMann traten zwei Promi-Teams mit viel Ehrgeiz und Humor gegeneinander an. Mit dabei waren Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser, Sänger Andy Lee Lang, Kabarettistin Adriana Zartl und Caroline Athanasiadis, die mit Leidenschaft Teig kneteten, verzierte Plunderteilchen kreierten und dabei jede Menge Spaß hatten. Verkostet wurde natürlich im Anschluss auch ein bisschen. 

Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Martina Kaiser, Caro Athanasiadis und Adriana Zartl.

Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Martina Kaiser, Caro Athanasiadis und Adriana Zartl.

© Andreas Tischler

Der Startschuss für die anschließende Verkaufsaktion in allen Filialen der Bäckerei DerMann fiel ebenfalls im Rahmen des Events. Von 6. bis 26. Oktober 2025 kommen die Erlöse aus ausgewählten Produkten den Pro-Juventute-Projekten zugute, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen.

Hubert Wolf und Mr. Ferrari Heribert Kasper

Hubert Wolf und Mr. Ferrari Heribert Kasper

© Andreas Tischler

Mit großem Engagement und Herz zeigten die Prominenten, dass soziales Bewusstsein und Genuss Hand in Hand gehen können – ein gelungenes Event, das nicht nur in der Backstube, sondern auch im Herzen bleibende Spuren hinterließ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden