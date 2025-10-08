Charity-Backen: Kurt Mann holte die VIPs wieder auf den Brotway

Zahlreiche Promis backen heuer wieder zugunsten von Pro Juventute gemeinsam mit dem Bäcker "Der Mann".

Auf Einladung von Bäckereiunternehmer Kurt Mann fand am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, das alljährliche Promi-Backevent zugunsten von Pro Juventute statt. Im Mittelpunkt standen nicht nur köstliche Striezel, sondern vor allem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Martina Kaiser © Andreas Tischler

Promis mit vollem Körpereinsatz

In der Backstube von DerMann traten zwei Promi-Teams mit viel Ehrgeiz und Humor gegeneinander an. Mit dabei waren Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser, Sänger Andy Lee Lang, Kabarettistin Adriana Zartl und Caroline Athanasiadis, die mit Leidenschaft Teig kneteten, verzierte Plunderteilchen kreierten und dabei jede Menge Spaß hatten. Verkostet wurde natürlich im Anschluss auch ein bisschen.

Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Martina Kaiser, Caro Athanasiadis und Adriana Zartl. © Andreas Tischler

Der Startschuss für die anschließende Verkaufsaktion in allen Filialen der Bäckerei DerMann fiel ebenfalls im Rahmen des Events. Von 6. bis 26. Oktober 2025 kommen die Erlöse aus ausgewählten Produkten den Pro-Juventute-Projekten zugute, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen.

Hubert Wolf und Mr. Ferrari Heribert Kasper © Andreas Tischler

Mit großem Engagement und Herz zeigten die Prominenten, dass soziales Bewusstsein und Genuss Hand in Hand gehen können – ein gelungenes Event, das nicht nur in der Backstube, sondern auch im Herzen bleibende Spuren hinterließ.