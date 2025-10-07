Mörwalds Feinkosten Herbst – ein Abend für Geist und Gaumen

Unter dem Motto "Wir bringen Österreich voran" luden Eva und Toni Mörwald am 6. Oktober 2025 zum traditionellen Feinkosten Herbst in ihr Mörwald Relais & Châteaux nach Feuersbrunn am Wagram. Der Abend wurde erneut zu einer Bühne für Genuss, Austausch und inspirierende Gespräche

Moderiert von Theresia Mörwald und Rainer Pariasek entwickelte sich ein Abend voller Denkanstöße – charmant, pointiert und getragen von dem gemeinsamen Anspruch, Österreichs Zukunft aktiv mitzugestalten. Wie bei jedem Feinkosten-Event stand auch diesmal der kulinarische Genuss im Mittelpunkt. Toni Mörwald und sein Küchenteam präsentierten ein herbstliches Menü, das den Geschmack der Jahreszeit perfekt einfing. Im Hauptgang überzeugte zarter Hirsch vom hiesigen Jäger Paul Schaufler – ein Symbol für regionale Verbundenheit und gelebte Kulinarik. Passend dazu das humorvolle Motto von Theresia Mörwald: „Sie schießen, wir genießen.“

Theresia, Toni und Claudia Mörwald © &Social

Abgerundet wurde das Menü durch fein abgestimmte Weine aus der Region, die den Charakter des Wagrams eindrucksvoll widerspiegelten. In entspannter Atmosphäre nutzten die Gäste den Abend zum Gedankenaustausch, zur Vernetzung und zum gemeinsamen Genießen – eine Verbindung von Geist und Gaumen, wie sie für Mörwalds Feinkosten-Abende typisch ist.

Rainer Pariasek © &Social

Unter den Gästen fanden sich unter anderem Schönbrunn-Boss Klaus Panholzer, Göttweig-Abt Patrick Schröder, Pasteten-Macher Peter Spak jun., Verbund Vorstandsvorsitzender Michael Strugl, NÖ-Landtagspräsident Karl Wilfling sowie Bentley-Director Antonia Stubenberg.