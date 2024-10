„South Park“-Parodie: Lizzo verwandelt TV-Witz in Halloween-Kostüm

Lizzo hat eine humorvolle Anspielung auf sie in einer kürzlich erschienenen "South Park"-Folge aufgegriffen und daraus ein witziges Halloween-Kostüm gemacht.

Die Grammy-Gewinnerin teilte am Samstag auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos, auf denen sie ein Outfit trägt, das einer Medikamentenverpackung nachempfunden ist. Diese Verpackung trägt ihren Namen und enthält fiktive Hinweise wie „FDA genehmigt“, „Appetitzügler“ und „Nur für den Gebrauch durch einen Patienten“. Statt eines Gürtels nutzte Lizzo ein Maßband, das ihre Kostümverpackung an der Taille zusammenhielt.

In ihrem ersten Bild posierte Lizzo in einer Printanzeige im Retro-Stil, auf der stand: „Brauchst du Selbstliebe? Probier Lizzo! Schuldgefühle verlieren, Selbstvertrauen gewinnen.“ Ihren Beitrag kommentierte sie mit den Worten: „Okay Halloween… du kannst jetzt anfangen.“

© Instagram/lizzobeeating ×

In weiteren Beiträgen zeigte sie ein kurzes Video, in dem sie in ihrem Kostüm vor einer Pappfigur des „South Park“-Charakters Cartman tanzt, während im Hintergrund Audio aus der „Ozempic“-Episode der Show zu hören ist.

"South Park"-Folge aus Mai

Die „South Park“-Folge, die im Mai ausgestrahlt wurde und den Titel „South Park: The End of Obesity“ trug, parodierte den wachsenden Hype um Abnehmmedikamente wie Ozempic und Mounjaro. Dabei wurde eine fiktive Werbung für ein Produkt namens „Lizzo“ gezeigt.

In einer Szene sprechen die Charaktere Sharon und Sheila über die neuen Medikamente, die Sharon verwendet, um ihr Gewicht zu kontrollieren, aber da ihre Versicherung diese nur für Diabetiker abdeckt, erzählt sie von einem neuen Mittel namens „Lizzo“, das „dich gut fühlen lässt“ und viel günstiger ist als Ozempic.

Body-Positivity

Lizzo reagierte auf Instagram und TikTok mit einem Video auf die Anspielung und sagte: „Das ist verrückt, ich denke mir nur, wow, ich bin echt diese Person.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe der Welt gezeigt, wie man sich selbst liebt und sich keine Sorgen macht – so sehr, dass sogar diese Typen in Colorado wissen, wer ich bin, und mich in ihrer 25 Jahre alten Cartoon-Show verewigt haben.“

Lizzo setzt sich schon lange für Body-Positivity ein und spricht offen über die Anfeindungen, die sie in den sozialen Medien wegen ihres Körpers erlebt.