× Superstar Madonna knackt jetzt erstmals die Milliarde

Sie ist die Queen of Pop – und jetzt auch Mitglied im exklusiven YouTube-Milliardenclub: Mit ihrem Klassiker „La Isla Bonita“ hat Madonna einen neuen Meilenstein erreicht. Das Musikvideo zum 1986 veröffentlichten Hit wurde jetzt über eine Milliarde Mal aufgerufen

Kaum zu glauben, aber wahr: Ursprünglich war der Song für Michael Jackson gedacht. Der lehnte jedoch ab. Madonna erkannte das Potenzial, schrieb den Text um und veröffentlichte den Song auf ihrem Erfolgsalbum „True Blue“. Damit schrieb sie Musikgeschichte. „La Isla Bonita“ erzählt die Geschichte einer romantischen Sehnsucht, einer fernen Insel und der Magie eines unvergesslichen Sommers. Im ikonischen Musikvideo zeigt sich Madonna in zwei gegensätzlichen Rollen: Zum einen als fromme Frau mit Rosenkranz im roten Kleid, zum anderen als feurige Tänzerin in Schwarz. Die Bilder und die Atmosphäre des Clips sind bis heute eindrucksvoll – und haben nichts von ihrer Wirkung verloren.

Das Video wurde am 3. Oktober 2009 offiziell auf YouTube hochgeladen. Damals zunächst ein „Geheimtipp“ für eingefleischte Fans, entdeckte eine neue Generation den Clip in den vergangenen Jahren für sich – unter anderem dank Retro-Playlists und TikTok-Trends. Über 200.000 TikTok-Videos verwenden inzwischen den Song als musikalische Untermalung – ein klarer Beweis für seine zeitlose Strahlkraft. Was Madonnas Erfolg so besonders macht: „La Isla Bonita“ stammt aus einer Zeit, in der Streaming und Social Media noch nicht existierten. Kein gezieltes Marketing, keine YouTube-Premiere, kein Algorithmus-Schub. Und trotzdem durchbricht das Video jetzt, fast 40 Jahre nach Erscheinen der Single, die magische Milliarden-Grenze.

© Getty Images ×

Damit steht Madonna nun auf einer Stufe mit Streaming-Giganten wie Shakira („Waka Waka“) oder Adele („Hello“) und Luis Fonsi („Despacito“) – Künstlerinnen und Künstler, deren Hits im digitalen Zeitalter geboren wurden. Dass ein Song aus den 80er-Jahren heute noch derart einschlägt, ist eine kleine Sensation. Madonna beweist mit diesem Erfolg einmal mehr, warum sie zurecht als Pop-Ikone gefeiert wird. „La Isla Bonita“ ist mehr als nur ein Chart-Erfolg – es ist ein musikalisches Lebensgefühl, ein Stück Nostalgie mit Dauerbrennerqualitäten. Die Kombination aus eingängigem Rhythmus, romantischem Flair und Madonnas unverwechselbarem Stil sorgt dafür, dass dieser Hit auch 2025 noch die Welt bewegt.