× Taylor Swift backstage: Ihre geheimen Wien-Pläne

Ab Donnerstag hält Taylor Swift Österreich auf Trab. Fan-Nähe gibt's aber nur bei den drei Konzerten. Auch in Wien lässt sie sich total abschirmen! Keine Chance auf Selfies.

Heute Samstag steht Taylor Swift noch in Warschau auf der Bühne. Dann hat sie nur mehr Wien im Sinn. Am Donnerstag (8. August) steigt ja im Happel Stadion das erste von drei Österreich-Konzerten. Die Pause dazwischen wird sie wohl in England, Italien wenn nicht sogar in den USA verbringen. Für einen Kurz-Trip zu Lover Travis Kelce, der ja gerade für die NFL-Saison trainiert und den sie deshalb ja schon seit 15 Tagen nicht mehr gesehen hat.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Swift ist in Europa auf Tour. Ihr Travis (u.) trainiert in den USA.

© x.com/Chiefs ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Früher gab's noch Autogramme und Selfies - jetzt lässt sie sich total abschirmen.

© YouTube ×

Am Mittwoch wird Swift in Wien erwartet. Für Paparazzi , Selfie- und Autogramm-Jäger wird es schwer bis nahezu unmöglich: Die Pop-Queen war zuletzt zur Ablenkung mit mindestens drei (!) verschiedenen Privat-Jets, die allesamt nicht von Flug-Radar erfasst werden können, unterwegs: ein Dassault Falcon 7X, mit dem sie in Düsseldorf landete, ein Bombardier Challenger 605, der sie nach München brachte, und ein Gulfstream G650ER mit dem sie am Mittwoch um 13.49 Uhr nach einem geheimen Mini-Urlaub in der Toskana aus Grosetto kommend in Warschau aufsetze. Zu einer ähnlichen Uhrzeit wird sie auch bei uns erwartet!



In Schwechat wird ihr Jet auf Wunsch von Management an einer „uneinsichtigen Stelle“ geparkt. Also nicht, wie üblich beim General Aviation Terminal, sondern auf einer Außenposition. Trotzdem steigt sie nur hinter Schirmen versteckt aus dem Flieger. Mit einer Kolonne an abgedunkelten SUV wird sie direkt vom Rollfeld abgeholt. Fährt auch nur via Garage in ihr Wiener Luxus-Hotel. Sie soll bis zum 11. August im noblen „Rosewood“ am Petersplatz reserviert haben. So ja im Vorjahr ihr Ex-Freund Harry Styles.

© Rosewood Vienna ×

Swift will so wie Robbie und Styles ins "Rosewood"

© Rosewood ×

An den Konzert-Tagen geht’s dann gegen 13 Uhr wieder direkt aus der Garage und mit Polizei-Eskorte zum Stadion: Soundcheck, Stimmübungen und letztes Kräftesammeln in der Garderobe. Dafür hat sie u.a. sechs Dosen Diet Pepsi, Mikrowellen Popcorn sowie 2 Becher Ben & Jerrys Eis geordert: "Chocolate Chip Cookie Dough" und "Chocolate Brownie Frozen Yogurt".





Gegen 19 Uhr geht’s von den Stadion-Katakomben unter den Rängen direkt zur Bühne. Versteckt in einem Roll-Case mit Putz-Utensilien! Nach 210 Konzert-Minuten lässt sie sich, noch total verschwitzt, wieder zum Hotel zurück chauffieren. Viel mehr von Wien wird Taylor leider nicht zu sehen bekommen: Sightseeing Ausflüge sind nämlich keine geplant.