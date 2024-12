× Um 9 Uhr startet Ticket-Run auf Guns N‘ Roses und Sex Pistols

Guns N' Roses und die Sex Pistols im Live-Doppelpack - das gibt's nur zwei Mal in Europa. Am 24. Juli auch in Wien! Ab 9 Uhr startet der Tickets-Run auf die Konzert-Sensation.

Im Juli 2022 rockten 40.000 Fans bei der über dreistündigen XXL-Show von Guns N‘Roses im Happel Stadion ab. Am 24. Juli 2025 könnten es noch mehr sein, denn die Hardrock-Giganten („Paradise City“) kommen nicht nur mit der Jubiläums-Show zum 40.Bandgeburtstag zurück nach Wien, sondern gleich mit einem sensationellen Vorprogramm! Denn als Anheizer hat man ja niemand Gerigeren als die Sex Pistols mit dabei.

Guns N‘ Roses und Sex Pistols - ein wahrlich unglaubliches Doppelpack, das es 2025 überhaupt nur zwei Mal (!) in Europa zu sehen gibt. In Luxemburg und eben in Wien. Die begehrten Tickets gehen bereits heute um 9 Uhr bei oeticket und Ticket24.at in den Verkauf. Mit einem starken Run ist zu rechnen.

Unter dem Motto "Because what you want & what you get are two completely different things", mit dem Guns N Roses 1985 die ersten Konzerte in den In-Clubs von Los Angeles rockten, bringen Axl Rose, Slash und Duff McKagan über 100-Millionen-fach verkaufte Hardrock-Hymnen wie „Patience“, „Welcome To The Jungle“ oder „Sweet Child O‘Mine“ nach Wien.

Freunde: Duff von Guns N' Roses & Sex-Pistols-Star Steve Jones

Die Sex Pistols haben nach 17Jahren Österreich-Pause gleich einen neuen Sänger mit dabei. Frank Carter ersetzt den tourmüden Johnny Rotten. Und planen im Happel auch gleich die große Konzert-Sensation. Sowie zuletzt in England will man das Kult-Album „Never Mind The Bollocks“ rund um Punk-Klassiker wie „God Save the Queen“, „Anarchy in the U.K.“ oder „Pretty Vacant“ in voller Länge liefern.