× Vor Comeback-Tour: Oasis-Star rockt heute in Wien!

Ab 4. Juli geht Andy Bell mit Oasis auf Tour. Als Warm-Up spielt er schon heute mit seiner Band Ride im WUK auf.

Nach 16 Jahren Streit gehen Liam und Noel Gallagher nun doch wieder als Oasis auf Tour. Ab 4. Juli sind 41 Konzerte in Großbritannien, Irland, Asien, Australien, Nord- und Südamerika fixiert. Das heißersehnteste Comeback des Jahrzehnts. Mit dabei auch Bassist Andy Bell und der spielt schon heute, Dienstag in Wien auf. Mit seiner Band Ride, die er schon 1988, also 11 Jahre vor seinem Einstieg bei Oasis, gegründet hat.

Beim Österreich-Debüt von Ride im WUK liefert Bell vom Opener „Monaco“ bis zum Finale „Chelsea Girl“ eine 17 Song starke Britpop Werkschau mit Hauptaugenmerk auf das 2024er Werk „Interplay“. Seine legendären Oasis-Kompositionen wie „Thank You For the Good Times“ oder „Turn Up the Sun“ lässt er aber außen vor.

Bis 10. Mai ist Andy Bell jetzt noch mit Ride auf Tour, dann starten die Proben zum Oasis-Comeback. Spannend: Dafür haben Noel und Liam ganz eigene Regeln: Abseits der Bühne will man sich weiterhin komplett aus dem Weg gehen. Es gibt sogar bei jedem Konzert zwei verschiedene Aftershow-Partys.