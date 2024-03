× Wanda liefern Hollywood-reifes Video

Mit dem neuen Hit "Jeder kann es sein" nehmen Wanda Kurs auf die Charts und auf Hollywood. Das Video mit Unterwasser-Handstand im Pool und Freudentanz im Sonnenuntergang wurde auf den Seychellen gedreht.

„Schnallt euch an!“ Mit diesem plakativen Satz kündigten Wanda auf Facebook ihren neuen Hit "Jeder kann es sein" an. Jetzt ist es klar: sowohl der Song, ein Chanson-Sound mit Kirmesorgel-Vibes, als auch das neue, soeben veröffentlichte Kult-Video werden diesen Worten gerecht.

Wanda haben emotionelle Zeilen wie „Was warst du mutig, was hast du dieser Welt geglaubt. Jetzt bist du deppert, und hundert Mal mehr betroffen“ nämlich auf den Seychellen gar Hollywood-reif in Szene gesetzt. Gitarren-Solo in der Meeresbrandung, Unterwasser-Handstand im Pool und Freudentanz im Sonnenuntergang inklusive.

Großes-Kino, dem Wanda am 7. Juni das neue Album "Ende nie" folgen lassen: „Ich kann Songs nur ganz oder gar nicht. Ich kann mich nur mit Leib oder Seele verschreiben,“ erklärt Marco Wanda die 12 neuen Hymnen, zu denen man auch ein eigenes EURO-T-Shirt „mit der Spielmacher Nummer 10“ und eine große Tour liefert. In Österreich stoppt die neue "Ende Nie"-Show in Gmunden (31. Mai), Graz (19. Juli), auf der Burg Clam (20. Juli), Lustenau (2. August) und in Kufstein (30. August). Dazu gibt es am 21. Dezember das große Weihnachts-Konzert in der Wiener Stadthalle.