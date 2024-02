× Zhang Zhehan: Chinesischer Pop-Aufreger als neues Chart-Wunder

2018 in China boykottiert - jetzt auf Platz eins bei iTunes in Österreich: Der chinesische Pop-Star Zhang Zhehan sorgt für die Chart-Überraschung des Jahres.

Zhang Zhehan - Nie gehört? Dann sollten Sie mal einen Blick auf die heimischen iTunes-Charts werfen. Dort liegt der singende chinesische Schauspieler nämlich auf Platz 1. Mit dem Album „Datura“ übertrumpft der 32-jährige sogar die Comeback-CD „Coming Home“ von R&B-König Usher und „Die 30 Besten Faschings-und Karnevalslieder“.

© Apple Music ×

Zhehan, der 2015 im chinesischen Historien Drama "Legend of Ban Shu" sein Kino-Debut feierte und auch mit Theater-Stücken wie „A Love Letter to Filmmakers“ oder Serien wie „Word of Honor" für Kreisch-Alarm sorgte, hat bislang schon über 30 Singles veröffentlicht. Und nun das vierte Album.

Seine Karriere ist u.a. mit sechs Top-Awards, 455.000 Insta Followern, der Auszeichnung als “Most Watched/Followed Actor of the Year” (2021) und einem Skandal geprägt. 2018 posierte er in Japan für ein Foto vor dem umstrittenen Yasukuni-Schrein, der kaiserliche japanische Militäroffiziere die in China einmarschierten ehrt. Es folgte ein Boykott-Aufruf der China Association of Performing Arts. Und eine halbherzige Entschuldigung „Ich mache gerne nebenbei Fotos. Mir war der historische Hintergrund nicht bewusst.“

© Getty Images ×

Seit 2022 gilt er als rehabilitiert: Chart-Sturm in China mit der CD “Deep Blue“: Jetzt erobert er mit seinen Japan-Pop-Hits von "Datura" auch Österreich.