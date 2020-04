Cesár Sampson im Liebesglück

Glück. Auch Cesár Sampson hält sich zurzeit meist nur daheim auf – und dabei hatte der Popstar noch Glück im Unglück, denn er darf Ostern mit seiner Liebe Frederika verbringen. „Ich bin wirklich lucky, dass wir genau eine Woche vor den Veränderungen zusammengezogen sind“, grinst Sampson im ÖSTERREICH-Talk in Anspielung auf die Regierungs-Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie. Mit dabei sind auch die beiden Yorkshire-Terrier des Paares.

Arbeit. Am meisten fehlt Sampson zurzeit, dass er nicht im Tonstudio stehen und neue Songs aufnehmen kann. Bis dahin überbrückt er die Zeit damit, mit Musiker-Kollegen eine neue Version des Charity-Welthits We Are The World aufzunehmen. Damit will Sampson zu einer Stimmung der Gemeinsamkeit beitragen.