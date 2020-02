Kaum ist die neue Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" gestartet, wissen wir schon, wer besonders weit kommt!

Wienerin ist Heidi-Klum-Liebling

Es ist Tamara aus Wien. Die Blondine mit den markanten Gesichtszügen konnte schon in der Auftaktfolge der Klum-Show punkten. Beim großen Walk am Ende der Folge, in dem es darum ging die Kleider von Designer Julien McDonald zu präsentieren, wurde Tamara die Ehre zu teil, die letzte Robe der Show vorzuführen. Die Glückssträhne dürfte für die 19 Jahre alte ehemalige Profi-Tänzerin anhalten.

Tamara könnte Siegerin sein

Auf der amfAR Gala in New York war sie die Begleitung von Modelmama Heidi Klum. Und Fans der Show wissen: Wer auf dieses exklusive Event mit darf, der bringt es ganz weit in der Castingshow. Dorthin nimmt Klum nämlich nur jene Kandidatinnen mit, die sich auch wie Models benehmen und die sie gerne hat. In den vergangenen Staffeln war unter ihren Begleiterinnen immer auch die spätere Siegerin zu finden, oder eine Teilnehmerin, die unter den Top drei landete. Eine zweite Begleiterin hat Klum auch gewählt. Doch außer ihrem kupferroten Schopf und dem hübschen weinroten Kleid ist wenig von der Kandidatin zu erkennen, wir sehen sie nur im Profil. Wir tippen darauf, dass es sich um Kandidatin Jacky handelt, die 21-jährige Tiermedizinische Fachangestellte aus Rheingau-Taunus. Sie scheint beim Umstyling einiges an Farbe abbekommen hat. Es bleibt also weiter spannend, welche Mädchen wann ein Bild von Heidi bekommen und ob unsere Tamara aus Wien vielleicht Chancen auf den Sieg hat!

(Leo)