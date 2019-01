Gabalier, Arnie & Lauda rocken KITZ-WEEKEND

Den Anfang des Party-Marathons rund um das Hahnenkammrennen macht Donnerstagnachmittag Johanna Mikl-Leitner mit ihrem NÖ-Heurigen im Hotel Zur Tenne, und am Abend lädt Tirols Landeshauptmann Günther Platter zum Empfang ins Hotel Kitzhof. Zahlreiche Sport-Stars und Promis haben sich dazu bereits angesagt.

Highlights

Am Freitag steht dann mit der Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going das erste Top-Event an. Dabei werden Superstars wie Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan, Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier und Model Babara Meier ebenso auf der Gästeliste wie Schlager-Star DJ Ötzi. Zeitgleich feiert Wirtschaft und Sport bei Rosi die A1 Kitz Night.

Finale

Samstag steht ebenfalls in Rosi’s Sonnbergstuben die Schnitzelparty am Plan, während bei der Kitz Race Night im VIP-Zelt die Stars Bilder von Birgit Lauds Galerie bestaunen können.