Nach einer langen Krankheitsphase verließen Niki Lauda die Kräfte, er starb mit 70 Jahren. Seine Familie teilte mit, dass er am, Montagabend, 20.5. "friedlich im Kreise seiner engsten Familie eingeschlafen" ist, in der Uniklinik Zürich.

"Niki, du warst ein einzigartiger Kämpfer und ein außergewöhnlicher Mensch", hieß es von der Familie. "Wir lieben und vermissen dich auf ewig und für immer." Gezeichnet wurde die Aussendung von Laudas Ehefrau Birgit, seiner Ex-Gattin Marlene und seinen Kindern Lukas, Mathias, Max und Mia.

In einem Interview mit der "Bild"vor einigen Jahren über seine Beerdigung. Anlass für das ernste Thema war damals der Tod eines engen Freundes, der auf See bestattet wurde. Der Reporter erinnert sich an die Szene, Lauda zeigte ihm den Clip von der Verabschiedung seines Freundes: "Im Hintergrund des Videos läuft Robbie Williams' "Angels". Die Wellen saugen sie Asche seines Freundes auf. Lauda weint. 'So könnte ich mir das später auch vorstellen', sagt er", so der Redakteur über die bewegenden Momente mit Lauda.