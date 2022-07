Alabas Sommer der Liebe

Zurzeit genießen die beiden mit ihrem Sohn Zion Italien. Und auch Zeit zu zweit.

Verliebt. „Urlaub eins von vier“, schrieb David Alaba vor etwas mehr als zwei Wochen, als er gemeinsam mit Familie und Freunden im edlen Maxx Royal Luxus-Resort an der türkischen Riviera entspannte. Der zweite Streich folgte in der Woche darauf. Da zog es die Gruppe nach Ibiza, wo sogar Mama Gina und Papa George im Ushuaia Club mitfeierten. Spiele, Spaß, Sonne und eine Traumvilla – das waren die Aussichten auf der spanischen Insel. Jetzt scheint er sogleich auch seinen dritten Urlaub angetreten zu haben, denn Shalimar postete romantische Eindrücke aus Italien. Gemeinsam mit David posiert sie in Weiß. Die beiden genießen ein Dinner in traumhafter Kulisse und Söhnchen Zion ist auf einem Video ebenso kurz zu sehen.

Freude. Die Fans sind dankbar für die privaten Bilder und feiern das Traumpaar: „Fesch seid ihr zwei“ und „ihr habt euch das verdient“, lauten zwei der wohlwollenden Kommentare. Part vier kommt bestimmt auch noch. Wie viel kitschiger kann das noch werden?