Augenarzt Ottakring
© Philipp Enders

Neueröffnung

Augenarztzentrum Ottakring feierlich mit Promis eröffnet

19.10.25, 13:06
Das hochmoderne Augenzentrum Ottakring in der Brunnengasse 23 im 16. Bezirk wurde feierlich eröffnet. 

Rund 200 Gäste kamen am vergangenen Freitag um Dr. Sandra Bastiaans-Kindermann (ehemalige Miss Vienna, 2008 und die Eröffnung ihrer Augenarztpraxis zu feiern.

Augenarzt Ottakring
© Philipp Enders

Von links: Dr. Sandra Bastiaans-Kindermann, Tanja Duhovich, Nicole Kern, Carmen Knor 

Promis feierten mit

Auch viel Prominenz war anwesend: Playmate des Jahrhunderts und DJ Gitta Saxx, Bachelor Paul Janke, Dompfarrer Toni Faber, Schauspielerin Edith Leyrer, Missenkolleginnen wie Carmen Knor, Tatjana Batinic oder Nicole Kern, Boxer Marcos Nader mit seiner Frau Sandra Nader, die ebenfalls eine Ex-Miss Vienna, Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer, Zahnarzt Dr. Christian Hammerer, Kathi Stumpf, Balletttänzer Davide Dato oder Skilegende Hans Enn.

Augenarzt Ottakring
© Philipp Enders

Paul Janke, Carmen Knor 

Karriere zelebrieren

„Normalerweise sind nur 2 Augen auf mich gerichtet, heute ganz ganz viele und das Gefühl, heute mit meiner Familie und mit meinen Freunden einen weiteren Grundstein für meine Karriere als Ärztin zu feiern, macht mich einfach unglaublich glücklich! Ich hoffe auf den gleichen Patientenansturm wie heute bei der Eröffnung!“ lacht Sandra Bastiaans-Kindermann.

Augenarzt Ottakring
© Philipp Enders

Beste Stimmung: Gitta Saxx, Tanja Duhovich

Rosen und freche Beats

Nach der feierlichen Eröffnung und dem kirchlichen Segen von Toni Faber überreichte Bachelor Paul Janke nicht nur der Hausherrin, sondern auch allen übrigen Damen an diesem Abend eine rote Rose! Und Gitta Saxx sorgte an den Turntables für die richtige Partystimmung - und das machte sie eindrucksvoll - denn anstatt wie geplant bis 22:00 Uhr wurde bis 1:00 Uhr früh getanzt!

Augenarzt Ottakring
© Philipp Enders

Dr. Sandra Bastiaans-Kindermann schaut Paul Janke tief in die Augen

Bezirksvorsteherin Mag. Stefanie Lamp bedankte sich auch persönlich bei Frau Doktor Sandra Kindermann Bastiaans: „Ein Augenarzt-Zentrum wie dieses hat in unserem Bezirk auf jeden Fall gefehlt und ist definitiv eine Aufwertung für unsere Infrastruktur!“

