Petra Zimmermann und Laura Andraschko
© Thomas Lerch

Modepreis vergeben

Austrian Fashion Association kürt Petra Zimmermann und Laura Andraschko

13.11.25, 13:08
Teilen

Am Mittwoch, den 12. November 2025, wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Wien die Gewinnerinnen der Austrian Fashion Awards 2025 präsentiert. 

Die Verleihung wurde von Schauspielerin und Drehbuchautorin Justine Parsons moderiert. Olga Okunev vom BMWKMS, überreichte den "outstanding artist award" an Petra Zimmermann. Den Modepreis der Stadt Wien verlieh Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, an Laura Andraschko.

Camille Boyer, Justine Parsons, Veronika Kaup-Hasler

Camille Boyer, Justine Parsons, Veronika Kaup-Hasler

© Tischler

Begleitet wurde die Preisverleihung von einer beeindruckenden Catwalk-Show der AFA, in der Designer aus dem AFA Support Programm 2024 und Stipendiaten des BMWKMS präsentiert wurden. Das Set-Design von Stefanie Grau, Styling von Daliah Spiegel, der Soundtrack von DJ Paul Ebhart und das Lichtdesign von Samuel Schaab verwandelten den Festsaal im 15. Wiener Bezirk in ein atmosphärisch dichtes Gesamterlebnis.

Prominente Gäste

Andrea Händler und Eva Billisich

Andrea Händler und Eva Billisich

© Tischler

Rund 350 Gäste aus Kunst, Kultur, Medien und Mode folgten der Einladung. Unter ihnen:Kabarettistin Andrea Händler, Schauspielerin Eva Billisich sowie Michou Friesz, die für eine Überraschung sorgte und lief selbst als Model über den Laufsteg.

