Austro-Model hat geheiratet - die ersten Bilder!

Vor einer Woche gaben sich Nadine Leopold und Unternehmer Andrew Barclay das Ja-Wort

Im November 2021 verlobte sich Austro-Model Nadine Leopold mit dem britischen Unternehmer Andrew Barclay. Vor einer Woche war es dann soweit, die fesche Kärntnerin sagte "Ja" zum Mann ihrer Träume. Viele Details sickerten bisher nicht an die Öffentlichkeit durch. Leopolds Freundinnen posteten lediglich ein gigantisches Feuerwerk auf Instagram und gratulierten der Braut. Unter den Gästen waren offensichtlich zahlreiche Model-Kolleginnen wie Lorena Rae, Frida Aasen, Gabby Westbrook und Devon Windsor. Die Hochzeitslocation ist ebenso bekannt. Leopold und Barcley machten ihre Eheschwüre im Luxushotel Coworth Park in Großbritannien.

Jetzt postete Nadine Leopold die ersten Fotos ihres schönsten Tages. Dazu schrieb sie: "Genau vor einer Woche habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Mein Herz ist so voll, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin. Mein ganz persönliches Märchen. Am Ende ist alles, was zählt, die Liebe." Dafür gab es 11.300 Gefällt-mir-Angaben nach wenigen Stunden und Tausende Glückwünsche.