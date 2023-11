Autofahrerin klagt Schwarzenegger nach Unfall

Wie US-Medien berichten will Cheryl Augustine jetzt Gerechtigkeit. Schwarzenegger habe durch sein rücksichtsloses Verhalten ihr Leben zerstört

Zur Erinnerung: Im Jänner 2022 war Arnold Schwarzenegger in einen schweren Autounfall verwickelt. Dabei wurde eine Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch mehrere Fahrzeuge waren involviert. Eine der Fahrerinnen war Cheryl Augustine. Diese soll nun laut "Pagesix" Klage gegen Arnie eingebracht haben.

Cheryl Augustine: "Schwarzeneggers Fahrverhalten ist rücksichtslos"

"Zur besagten Zeit und am besagten Ort hat der Angeklagte das Fahrzeug so fahrlässig, rechtswidrig und rücksichtslos gefahren, dass es mit dem der Klägerin kollidierte und es dieser die nachfolgend beschriebenen Verletzungen zufügte", liest man in den Gerichtsdokumenten. Augustine behauptet, dass ihr "hohe medizinische Kosten entstanden sind". Außerdem sei sie seither arbeitsunfähig. Jetzt verlange die Klägerin von Arnold Schwarzenegger, dass er jegliche Schäden deckt. Der Hollywood-Star hat sich bisher nicht dazu geäußert.