Backstreet Boys rocken Ski-Opening in Schladming!

Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein sorgen erneut für das Highlight des Winters! Am Samstag, den 6. Dezember werden die Backstreet Boys dieSkisaison der 4-Berge-Skischaukel Schladming eröffnen

Die Backstreet Boys fügen sich damit in eine ganze Reihe internationaler Superstars in Schladming ein: Nach dem Erfolg mit Bryan Adams, Simply Red und Sting 2024 und den fulminanten Shows mit Robbie Williams im Jahr 2023, ist es nun an der Zeit, die Ära der Boygroups zu feiern! Der Auftritt beim Ski-Opening ist das bislang einzige angekündigte Europa-Konzert der Kultband. Die Backstreet Boys sind aktuell nur im Sphere Las Vegas zu sehen - eine einzigartige Gelegenheit also für Europäische Fans!

Backstreet Boys © Dennis Leapold

Mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Popgruppen der Musikgeschichte. Ihre Hits wie Everybody, I Want It That Way oder As Long As You Love Me

haben Generationen geprägt – und werden am 6. Dezember 2025 das Planai Stadion zum Mitsingen und Mitfeiern bringen, soviel ist fix! Veranstalter Klaus Leutgeb kündigte bei der Pressekonferenz am Freitag eine hochmoderne Bühnenshow mit spektakulärer Technik, LED-Elementen und einer einzigartigen Winter-Atmosphäre an: „Schladming wird am 6. Dezember zur Pop-Bühne mit internationaler Strahlkraft – das wird ein Abend, den man nicht vergisst.“

© Facebook

Per Videobotschaft haben sich die Backstreet Boys höchstpersönlich bei ihren Fans gemeldet und ihre Vorfreude auf das Konzert in Schladming geteilt: „Hey Austria! We are the Backstreet Boys - and even though we are currently in rehearsals for our massive shows coming up at Las Vegas Sphere, we have a little somethin‘ special to tell you. We are so excited, because we are going to be coming to your beautiful city of Schladming and performing at the Ski-Opening on December 6th. See you guys there!“

Die Tickets für das Ski-Opening Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys gehen am 8. Juli in den Verkauf – und die Nachfrage wird enorm sein. Wer Teil dieses einzigartigen Abends sein möchte, sollte also schnell sein. Backstreet’s back – alright!